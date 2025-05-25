25 мая 2025

На пермском предприятии «Покровский хлеб» завершена проверка после травмирования рабочего

На пермском хлебозаводе нашли нарушения после травмирования рабочего
© Служба новостей «URA.RU»
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Гострудинспекция завершила проверку на хлебозаводе
Гострудинспекция завершила проверку на хлебозаводе Фото:

Предприятие «Покровский хлеб» не соблюдало трудовое законодательство в части охраны труда. В ходе проверки, проведенной после травмирования на производстве рабочего предприятия, выявлен ряд нарушений. Об итогах проверки сообщает государственная инспекция труда в Пермском крае. Так, рабочих хлебозавода не выдавали средства индивидуальной защиты и смывающие средства.

«По результатам выездного контрольного (надзорного) мероприятия в АО „Покровский хлеб“ выявлены нарушения: локальный акт, регулирующий норму выдачи средств индивидуальной защиты в Обществе, разработан с учетом требований утратившего силу законодательства; 11 работникам, являющимся по должности слесарями-ремонтниками, не выданы дерматологические смывающие средства. Токарю не выданы средства защиты органов дыхания», — сообщается на сайте Инспекции.

Помимо прочего, работодатель самостоятельно проводил обучение работников по вопросам охраны труда, тогда как указанное обучение они должны проходить в специализированном учебном центре. Сейчас решается вопрос о привлечении АО «Покровский хлеб» к административной ответственности.

В апреле этого года на производстве «Покровского хлеба» с лестницы упал мастер по ремонту оборудования. Мужчина получил множественные травмы. После этого на предприятие с проверкой выехали специалисты Гострудинспекции по Пермскому краю.

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Предприятие «Покровский хлеб» не соблюдало трудовое законодательство в части охраны труда. В ходе проверки, проведенной после травмирования на производстве рабочего предприятия, выявлен ряд нарушений. Об итогах проверки сообщает государственная инспекция труда в Пермском крае. Так, рабочих хлебозавода не выдавали средства индивидуальной защиты и смывающие средства. «По результатам выездного контрольного (надзорного) мероприятия в АО „Покровский хлеб“ выявлены нарушения: локальный акт, регулирующий норму выдачи средств индивидуальной защиты в Обществе, разработан с учетом требований утратившего силу законодательства; 11 работникам, являющимся по должности слесарями-ремонтниками, не выданы дерматологические смывающие средства. Токарю не выданы средства защиты органов дыхания», — сообщается на сайте Инспекции. Помимо прочего, работодатель самостоятельно проводил обучение работников по вопросам охраны труда, тогда как указанное обучение они должны проходить в специализированном учебном центре. Сейчас решается вопрос о привлечении АО «Покровский хлеб» к административной ответственности. В апреле этого года на производстве «Покровского хлеба» с лестницы упал мастер по ремонту оборудования. Мужчина получил множественные травмы. После этого на предприятие с проверкой выехали специалисты Гострудинспекции по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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