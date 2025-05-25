На пермском предприятии «Покровский хлеб» завершена проверка после травмирования рабочего

Предприятие «Покровский хлеб» не соблюдало трудовое законодательство в части охраны труда. В ходе проверки, проведенной после травмирования на производстве рабочего предприятия, выявлен ряд нарушений. Об итогах проверки сообщает государственная инспекция труда в Пермском крае. Так, рабочих хлебозавода не выдавали средства индивидуальной защиты и смывающие средства.
«По результатам выездного контрольного (надзорного) мероприятия в АО „Покровский хлеб“ выявлены нарушения: локальный акт, регулирующий норму выдачи средств индивидуальной защиты в Обществе, разработан с учетом требований утратившего силу законодательства; 11 работникам, являющимся по должности слесарями-ремонтниками, не выданы дерматологические смывающие средства. Токарю не выданы средства защиты органов дыхания», — сообщается на сайте Инспекции.
Помимо прочего, работодатель самостоятельно проводил обучение работников по вопросам охраны труда, тогда как указанное обучение они должны проходить в специализированном учебном центре. Сейчас решается вопрос о привлечении АО «Покровский хлеб» к административной ответственности.
В апреле этого года на производстве «Покровского хлеба» с лестницы упал мастер по ремонту оборудования. Мужчина получил множественные травмы. После этого на предприятие с проверкой выехали специалисты Гострудинспекции по Пермскому краю.
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