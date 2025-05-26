26 мая 2025

Над Пермью пролетят беспилотники

© Служба новостей «URA.RU»
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Над Пермью пролетят квадрокоптеры
Над Пермью пролетят квадрокоптеры Фото:

В Перми 27 мая пройдет масштабная видеосъемка городских объектов с использованием квадрокоптеров. Полеты дронов будут осуществляться над ключевыми локациями города, включая эспланаду, набережную Камы и территории проекта «Зеленое кольцо», сообщили в официальном telegram-канале городской администрации.

«Все мероприятия согласованы с соответствующими органами, получены необходимые разрешения. Просим вас сохранять спокойствие и не беспокоиться о съемках в воздушном пространстве города», — говорится в сообщении.

Уточняется, что съемка пройдет над следующими районами: городская эспланада на ул. Ленина (от ул. Крисанова до Куйбышева), Слудская горка на ул. Петропавловской, ул. Ленина в Дзержинском и Ленинском районах, Комсомольский проспект в Ленинском и Свердловском районах, ул. Сибирская в Ленинском и Свердловском районах, а также набережная реки Камы в Ленинском и Кировском районах. Кроме того, в план съемок включены долины рек Егошихи и Данилихи, Черняевский лес и зона «Золотые пески» в рамках проекта «Зеленое кольцо».

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В Перми 27 мая пройдет масштабная видеосъемка городских объектов с использованием квадрокоптеров. Полеты дронов будут осуществляться над ключевыми локациями города, включая эспланаду, набережную Камы и территории проекта «Зеленое кольцо», сообщили в официальном telegram-канале городской администрации. «Все мероприятия согласованы с соответствующими органами, получены необходимые разрешения. Просим вас сохранять спокойствие и не беспокоиться о съемках в воздушном пространстве города», — говорится в сообщении. Уточняется, что съемка пройдет над следующими районами: городская эспланада на ул. Ленина (от ул. Крисанова до Куйбышева), Слудская горка на ул. Петропавловской, ул. Ленина в Дзержинском и Ленинском районах, Комсомольский проспект в Ленинском и Свердловском районах, ул. Сибирская в Ленинском и Свердловском районах, а также набережная реки Камы в Ленинском и Кировском районах. Кроме того, в план съемок включены долины рек Егошихи и Данилихи, Черняевский лес и зона «Золотые пески» в рамках проекта «Зеленое кольцо».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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