Над Пермью пролетят беспилотники

В Перми 27 мая пройдет масштабная видеосъемка городских объектов с использованием квадрокоптеров. Полеты дронов будут осуществляться над ключевыми локациями города, включая эспланаду, набережную Камы и территории проекта «Зеленое кольцо», сообщили в официальном telegram-канале городской администрации.
«Все мероприятия согласованы с соответствующими органами, получены необходимые разрешения. Просим вас сохранять спокойствие и не беспокоиться о съемках в воздушном пространстве города», — говорится в сообщении.
Уточняется, что съемка пройдет над следующими районами: городская эспланада на ул. Ленина (от ул. Крисанова до Куйбышева), Слудская горка на ул. Петропавловской, ул. Ленина в Дзержинском и Ленинском районах, Комсомольский проспект в Ленинском и Свердловском районах, ул. Сибирская в Ленинском и Свердловском районах, а также набережная реки Камы в Ленинском и Кировском районах. Кроме того, в план съемок включены долины рек Егошихи и Данилихи, Черняевский лес и зона «Золотые пески» в рамках проекта «Зеленое кольцо».
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