26 мая 2025

Сливочное масло и яйца подешевели в магазинах в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Масло подешевело из-за увеличения производства
Масло подешевело из-за увеличения производства Фото:

В Челябинской области из-за увеличения объемов производства подешевели сливочное масло, маргарин и яйца, но дороже стали мука, кофе и чай. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России. 

«В Челябинской области по итогам апреля в связи с увеличением объема производства подешевели сливочное и подсолнечное масло, маргарин, яйца. Снижение цен на яйца также связано с включением их в перечень социально значимых товаров. В то же время подорожали мука, кофе и чай», — сообщила пресс-служба Отделения банка на официальном сайте. 

Увеличение стоимости перечисленных товаров связано с издержками на электроэнергию, оплату труда и сырье. Цены на кофе и какао растут из-за неурожая в основных странах — производителях кофейного зерна и какао-бобов.

В апреле в Челябинской области дешевле стали обувь, бытовая техника и электроника из-за укрепления курса рубля. Снизилась стоимость на отдых в ОАЭ, Египте и странах Юго-Восточной Азии. А вот отдых в санаториях стал дороже.

В целом в апреле годовая инфляция в Челябинской области составила 10%. За месяц цены в регионе выросли на 0,5%. В годовом выражении цены по стране растут темпами заметно выше 4%, отметила управляющий Отделением банка Елена Федина.

Ранее Челябинскстат сообщал, что в апреле инфляция в регионе достигла 10,02% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем за последние месяцы — в январе и феврале индикатор составлял 8,83–9,25%, а в марте — 9,45%. Наибольший рост цен был отмечен на услуги и продовольственные товары, тогда как непродовольственные товары дорожали медленнее.

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В Челябинской области из-за увеличения объемов производства подешевели сливочное масло, маргарин и яйца, но дороже стали мука, кофе и чай. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.  «В Челябинской области по итогам апреля в связи с увеличением объема производства подешевели сливочное и подсолнечное масло, маргарин, яйца. Снижение цен на яйца также связано с включением их в перечень социально значимых товаров. В то же время подорожали мука, кофе и чай», — сообщила пресс-служба Отделения банка на официальном сайте.  Увеличение стоимости перечисленных товаров связано с издержками на электроэнергию, оплату труда и сырье. Цены на кофе и какао растут из-за неурожая в основных странах — производителях кофейного зерна и какао-бобов. В апреле в Челябинской области дешевле стали обувь, бытовая техника и электроника из-за укрепления курса рубля. Снизилась стоимость на отдых в ОАЭ, Египте и странах Юго-Восточной Азии. А вот отдых в санаториях стал дороже. В целом в апреле годовая инфляция в Челябинской области составила 10%. За месяц цены в регионе выросли на 0,5%. В годовом выражении цены по стране растут темпами заметно выше 4%, отметила управляющий Отделением банка Елена Федина. Ранее Челябинскстат сообщал, что в апреле инфляция в регионе достигла 10,02% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем за последние месяцы — в январе и феврале индикатор составлял 8,83–9,25%, а в марте — 9,45%. Наибольший рост цен был отмечен на услуги и продовольственные товары, тогда как непродовольственные товары дорожали медленнее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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