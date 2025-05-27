В Кремле ответили на резкую критику Трампа и попытку срыва переговоров: главные заявления Пескова за 27 мая

Президент США Дональд Трамп критикует удары России по военным объектам на Украине, но все же придерживается достигнутых договоренностей об обмене заключенными. В то же время Киев так же наносит удары по РФ, но они приходятся и на гражданские объекты. Подобное диссонирует с заявленным ранее дипломатическим урегулированием конфликта. Эти и другие заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 27 мая — в материале URA.RU.
Продолжится ли обмен заключенными между РФ и США
США придерживаются достигнутых с Россией договоренностей по обмену заключенными, несмотря на критику со стороны Дональда Трампа в связи с ударами РФ по украинским военным объектам. Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона при этом высоко оценивает приверженность обеих стран выполнению обязательств.
Попытки Украины сорвать переговоры противоречат стремлению к миру
В России осудили Киева за массированные атаки на регионы России, которые ведут к срыву второго раунда переговоров. По словам Пескова, подобные шаги противоречат заявленному курсу на дипломатическое разрешение конфликта и негативное влияют на перспективы достижения мира.
Продолжению переговоров мешают поставки оружия из Европы в Киев
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что разговоры о прямом участии европейских стран в конфликте на Украине не способствуют достижению мира. Таким образом он прокомментировал то, что Запад продолжает поставлять ВСУ вооружение, несмотря на свои заявления о непричастности к боевым действиям против России.
"Продолжаются поставки вооружений, самых различных систем вооружений, боеприпасов — это и есть косвенное участие в войне против России. Мы все являемся свидетелями продолжающейся дискуссии относительно возможности направления европейских контингентов и прямого вовлечения стран Европы», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
Некоторые СМИ срывают переговоры по Украине
Дмитрий Песков заявил, что представители СМИ играют значительную роль в срыве мирных переговоров, создавая утечку информации и подталкивая США на введение новых санкций против РФ. Помимо этого, он подчеркнул, что американская сторона, а в особенности Дональд Трамп, придерживается достаточно взвешенной позиции по вопросу антироссийских ограничений, и этот факт в Кремле учитывают.
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