Соединенные Штаты намерены придерживаться достигнутых с Российской Федерацией соглашений по обмену заключенными, несмотря на критику лидера Штатов Дональда Трампа в отношении ударов России по объектам Украины. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Ясно, что российская и американская стороны не должны соглашаться во всем, но политическая воля на то, чтобы выполнять достигнутые договоренности есть», — заявил официальный представитель Кремля в ходе конференц-колла. Он отметил, что Россия ценит эту готовность обеих сторон.
Ранее, 21 мая, стало известно, что Россия и Соединенные Штаты обсуждают возможность обмена заключенными по схеме «девять на девять». Песков подтвердил, что между соответствующими структурами двух стран поддерживаются контакты по данному вопросу, однако точные сроки проведения обмена пока не определены, передает «Царьград».
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