Песков обвинил ряд СМИ в попытке сорвать переговоры между РФ и Киевом

Представители СМИ принимают участие в срыве переговорного процесса между РФ и Украиной, подталкивая США к введению санкций против России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Много сливов. СМИ де-факто принимают участие в компании направленной на срыв переговорного процесса [между Москвой и Киевом], и которые имеют своей целью всячески подзадоривать американцев на введение новых санкций», — сказал Песков в ходе брифинга с журналистами.
Он также отметил, что американцы и в частности президент США Дональд Трамп весьма сбалансирован в своем подходе касательно вопроса по ограничениям, направленным против РФ. И в Кремле, по словам Пескова, этому отдают отчет.
«Понятно, что не все просто, понятно, что все хочется скорее, но настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием проблемы первопричин украинского конфликта, что требует времени. Работа ведется», — заключил Песков.
Ранее стало известно, что Трамп рассматривает вариант введения санкций в отношении Москвы, которые могут быть объявлены уже на текущей неделе. Издание WSJ сообщает, что глава Белого дома расстроен ходом переговорного процесса.
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