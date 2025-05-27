Песков обвинил ряд СМИ в попытке сорвать переговоры между РФ и Киевом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Публикации в СМИ подрывают переговорный процесс между РФ и Украиной, считает Песков
Публикации в СМИ подрывают переговорный процесс между РФ и Украиной, считает Песков Фото:

Представители СМИ принимают участие в срыве переговорного процесса между РФ и Украиной, подталкивая США к введению санкций против России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Много сливов. СМИ де-факто принимают участие в компании направленной на срыв переговорного процесса [между Москвой и Киевом], и которые имеют своей целью всячески подзадоривать американцев на введение новых санкций», — сказал Песков в ходе брифинга с журналистами.

Он также отметил, что американцы и в частности президент США Дональд Трамп весьма сбалансирован в своем подходе касательно вопроса по ограничениям, направленным против РФ. И в Кремле, по словам Пескова, этому отдают отчет.

«Понятно, что не все просто, понятно, что все хочется скорее, но настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием проблемы первопричин украинского конфликта, что требует времени. Работа ведется», — заключил Песков.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает вариант введения санкций в отношении Москвы, которые могут быть объявлены уже на текущей неделе. Издание WSJ сообщает, что глава Белого дома расстроен ходом переговорного процесса.

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Представители СМИ принимают участие в срыве переговорного процесса между РФ и Украиной, подталкивая США к введению санкций против России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Много сливов. СМИ де-факто принимают участие в компании направленной на срыв переговорного процесса [между Москвой и Киевом], и которые имеют своей целью всячески подзадоривать американцев на введение новых санкций», — сказал Песков в ходе брифинга с журналистами. Он также отметил, что американцы и в частности президент США Дональд Трамп весьма сбалансирован в своем подходе касательно вопроса по ограничениям, направленным против РФ. И в Кремле, по словам Пескова, этому отдают отчет. «Понятно, что не все просто, понятно, что все хочется скорее, но настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием проблемы первопричин украинского конфликта, что требует времени. Работа ведется», — заключил Песков. Ранее стало известно, что Трамп рассматривает вариант введения санкций в отношении Москвы, которые могут быть объявлены уже на текущей неделе. Издание WSJ сообщает, что глава Белого дома расстроен ходом переговорного процесса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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