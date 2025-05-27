В Кремле раскритиковали Киев за попытку сорвать переговоры

Песков: попытка Киева сорвать переговоры противоречит стремлению к миру
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что нынешние действия Украины не приведут к миру
Песков заявил, что нынешние действия Украины не приведут к миру Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле осудили Киев за попытку срыва переговоров, отметив, что это противоречит заявленному дипломатическому пути урегулирования конфликта. Подобное негативно сказывается на перспективах достижения мира, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как минимум нужно сказать, что эти действия Киева, конечно, диссонируют с устремлением к мирному процессу. Мы эти действия осуждаем, они как минимум не способствуют продвижению мирного процесса», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

ВСУ несколько дней атакуют регионы России беспилотниками на фоне решения о площадке для второго раунда мирных переговоров. В качестве вариантов предложены Ватикан и Стамбул. Второй является более вероятным местом для диалога. Более подробно о каждом из вариантов — в материале URA.RU. 

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В Кремле осудили Киев за попытку срыва переговоров, отметив, что это противоречит заявленному дипломатическому пути урегулирования конфликта. Подобное негативно сказывается на перспективах достижения мира, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Как минимум нужно сказать, что эти действия Киева, конечно, диссонируют с устремлением к мирному процессу. Мы эти действия осуждаем, они как минимум не способствуют продвижению мирного процесса», — заявил Песков в ходе конференц-колла. ВСУ несколько дней атакуют регионы России беспилотниками на фоне решения о площадке для второго раунда мирных переговоров. В качестве вариантов предложены Ватикан и Стамбул. Второй является более вероятным местом для диалога. Более подробно о каждом из вариантов — в материале URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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