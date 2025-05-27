В Кремле раскритиковали Киев за попытку сорвать переговоры

В Кремле осудили Киев за попытку срыва переговоров, отметив, что это противоречит заявленному дипломатическому пути урегулирования конфликта. Подобное негативно сказывается на перспективах достижения мира, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Как минимум нужно сказать, что эти действия Киева, конечно, диссонируют с устремлением к мирному процессу. Мы эти действия осуждаем, они как минимум не способствуют продвижению мирного процесса», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
ВСУ несколько дней атакуют регионы России беспилотниками на фоне решения о площадке для второго раунда мирных переговоров. В качестве вариантов предложены Ватикан и Стамбул. Второй является более вероятным местом для диалога. Более подробно о каждом из вариантов — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.