Свердловская чемпионка получит высшее спортивное звание

В Свердловской области 18-летняя спортсменка стала мастером спорта России по боксу, знак ей вручил врио губернатора Денис Паслер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской федерации бокса, в ближайшее время девушка получит еще одно звание.
«Снежана Кузнецова — яркий пример для всего боксерского сообщества. Из года в год она демонстрирует исключительный профессионализм, волю к победе и трудолюбие. Выражаю искреннюю благодарность Снежане, а также ее тренерам Юлии Санкиной и Дмитрию Цих за вклад в развитие бокса не только регионе, но и на международной арене, — сказал председатель Правления областной Федерации бокса Михаил Кайгородов. Вручая девушке знак, губернатор Паслер поздравил боксера с наградой и тоже выразил уверенность в дальнейшем успехе и популяризации региона на международной арене бокса.
Снежана — пятикратная победительница первенств России по боксу (в 2021–2025 годы), победительница первенства Европы 2021 года, двукратная победительница Первенств мира 2023 и 2024 годов, а также двукратная победительница Кубка Мира в 2024-м и 2025-м. Спортсменка уже выполнила норматив «Мастер спорта России международного класса». В ближайшее время министерство спорта РФ присвоит ей соответствующее звание.
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