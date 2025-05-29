Новый закон затронет больше половины свердловских таксистов

В Свердловской области новый закон о локализации затронет 72,04% таксистов. Именно такое количество работников отрасли передвигается на иномарках. Об этом рассказал руководитель «Объединения самозанятых России» Иван Литвинов на форуме, который проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня для частных перевозчиков нет ни одного инструмента для того, чтобы они смогли обновить автомобиль по локализации. Если говорить о лизинге, о наиболее, наверное, удобном инструменте для государства в части субсидирования, то для частных перевозчиков такой инструмент недоступен. [...] По ключевой ставке ЦБ РФ в 21% приобретать автомобиль для такси — это странно», — сказал Литвинов.
Он добавил, что закон о локализации такси создает критическую проблему. Так как, по его словам, нововведения были приняты очень быстро и рынки в ускоренном порядке начали локализовать авто, что усложнило работу самозанятых.
Сейчас рынок такси наполнен авто китайского производства, а также запущенными на базе производств в РФ. 21 мая Совфед одобрил закон, регулирующий локализацию производства автомобилей для такси. Закон обязывает таксопарки и водителей использовать машины с высокой долей российских комплектующих, чтобы поддержать отечественный автопром и унифицировать стандарты перевозок.
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