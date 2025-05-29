Толпа подростков устроила самосуд над школьником в Каменске-Уральском. Видео

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Издевательства записали на видео (архивное фото)
Издевательства записали на видео (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 13-летние подростки толпой устроили самосуд над школьником, поймав его посреди улицы. Издевательства снимали двое, а избивали парня еще несколько человек. Видео разборки появилось в Telegram.

Подростки решили отомстить мальчику за то, что тот якобы ругался матом на девочку. Он отрицал обвинения, но ему все равно прилетало по голове и животу. В какой-то момент один из нападавших начал душить жертву.

Мать пострадавшего уже в курсе инцидента и намерена идти с заявлением в полицию. По словам очевидцев, ребята из местной школы №2 часто издеваются над сверстниками и теми, кто младше их, а порой достают работников киосков, закидывая в ларьки пакеты с водой.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Каменска-Уральского. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) 13-летние подростки толпой устроили самосуд над школьником, поймав его посреди улицы. Издевательства снимали двое, а избивали парня еще несколько человек. Видео разборки появилось в Telegram. Подростки решили отомстить мальчику за то, что тот якобы ругался матом на девочку. Он отрицал обвинения, но ему все равно прилетало по голове и животу. В какой-то момент один из нападавших начал душить жертву. Мать пострадавшего уже в курсе инцидента и намерена идти с заявлением в полицию. По словам очевидцев, ребята из местной школы №2 часто издеваются над сверстниками и теми, кто младше их, а порой достают работников киосков, закидывая в ларьки пакеты с водой. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Каменска-Уральского. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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