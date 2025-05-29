В Каменске-Уральском (Свердловская область) 13-летние подростки толпой устроили самосуд над школьником, поймав его посреди улицы. Издевательства снимали двое, а избивали парня еще несколько человек. Видео разборки появилось в Telegram.
Подростки решили отомстить мальчику за то, что тот якобы ругался матом на девочку. Он отрицал обвинения, но ему все равно прилетало по голове и животу. В какой-то момент один из нападавших начал душить жертву.
Мать пострадавшего уже в курсе инцидента и намерена идти с заявлением в полицию. По словам очевидцев, ребята из местной школы №2 часто издеваются над сверстниками и теми, кто младше их, а порой достают работников киосков, закидывая в ларьки пакеты с водой.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Каменска-Уральского. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!