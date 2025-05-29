В Екатеринбурге изменят несколько важных автобусных маршрутов

Маршруты изменят ровно на 24 часа
В Екатеринбурге изменят схемы движения автобусных маршрутов №№043, 45 и 67 из-за масштабного забега «Зеленый марафон». Транспорт будет ходить иначе с 15:00 30 мая до 15:00 31 мая, рассказали в пресс-службе мэрии.
У каждого маршрута изменят только часть схемы движения. Автобусы будут курсировать по следующим улицам:
- №043: Челюскинцев – Московская – Ленина (обратно Ленина – Жукова – Челюскинцев) – далее по маршруту;
- №45: Челюскинцев – Московская – Ленина (обратно Ленина – Жукова – Челюскинцев) – далее по маршруту;
- №67: в оба направления по улицам: Стрелочников – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Ленина – 8 Марта – далее по маршруту.
Ради «Зеленого марафона» также ограничат движение на шести улицах на аналогичный период. Подробнее о том, где нельзя будет передвигаться, — в отдельном материале URA.RU.
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