Визит Лаврова и Якушева в Пермь доставил неудобства региональным чиновникам. В пятиэтажном здании администрации губернатора и правительства региона отключили лифты по требованию ФСО, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Чиновники ходят пешком. И шутят, что приводят себя в хорошую спортивную форму по заветам Валентины Матвиенко», — сообщает журналист.
URA.RU сообщало о том, что в Перми 29 мая проходит форум по вопросам безопасности на территории Евразии. Организаторы — парламентский «Евразийский диалог», партия «Единая Россия», администрация губернатора Пермского края и российский МИД. В краевую столицу приехали глава МИД России Сергей Лавров, председатель генсовета ЕР Владимир Якушев, сенатор СФ от Пермского края Андрей Климов.
На данным момент уже состоялось заседание Комиссии Генсовета партии «Единая Россия». Сейчас в пермском КДЦ проходит пленарное заседание Международных общественно-политических слушаний о формировании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества.
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