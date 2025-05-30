NYT раскрыло содержание меморандума Украины

В украинском проекте меморандума по разрешению конфликта содержатся пункты о прекращении огня на суше, в акватории и воздушном пространстве, а также о контроле за соблюдением перемирия со стороны международных партнеров. Об этом сообщает издание The New York Times
«Меморандум включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе, мониторинг будет осуществляться международными партнерами», — говорится в статье издания. Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что направил российской стороне проект меморандума, в котором изложена позиция Киева по вопросам мирного урегулирования конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что оба меморандума — российский и украинский — будут обсуждаться на втором раунде переговоров в Стамбуле и поэтому пока обнародоваться не будут. Он добавил, что российская делегация будет готова к переговорам в понедельник, 2 июня. Она уже вылетела в Стамбул.
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