NYT раскрыло содержание меморандума Украины

NYT: меморандум Украины содержит пункт о прекращении огня и его мониторинге
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В меморандуме Киева по урегулированию есть пункты о прекращении огня, его мониторинге
В меморандуме Киева по урегулированию есть пункты о прекращении огня, его мониторинге Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

В украинском проекте меморандума по разрешению конфликта содержатся пункты о прекращении огня на суше, в акватории и воздушном пространстве, а также о контроле за соблюдением перемирия со стороны международных партнеров. Об этом сообщает издание The New York Times

«Меморандум включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе, мониторинг будет осуществляться международными партнерами», — говорится в статье издания. Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что направил российской стороне проект меморандума, в котором изложена позиция Киева по вопросам мирного урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что оба меморандума — российский и украинский — будут обсуждаться на втором раунде переговоров в Стамбуле и поэтому пока обнародоваться не будут. Он добавил, что российская делегация будет готова к переговорам в понедельник, 2 июня. Она уже вылетела в Стамбул.

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В украинском проекте меморандума по разрешению конфликта содержатся пункты о прекращении огня на суше, в акватории и воздушном пространстве, а также о контроле за соблюдением перемирия со стороны международных партнеров. Об этом сообщает издание The New York Times «Меморандум включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе, мониторинг будет осуществляться международными партнерами», — говорится в статье издания. Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что направил российской стороне проект меморандума, в котором изложена позиция Киева по вопросам мирного урегулирования конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что оба меморандума — российский и украинский — будут обсуждаться на втором раунде переговоров в Стамбуле и поэтому пока обнародоваться не будут. Он добавил, что российская делегация будет готова к переговорам в понедельник, 2 июня. Она уже вылетела в Стамбул.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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