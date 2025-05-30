Путин продлил выплату для детей без вести пропавших военных

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому детям пропавших во время СВО военнослужащих, будут поступать ежемесячные выплаты. Финансовую помощь несовершеннолетние будут получать до тех пор, пока не будет установлена судьба пропавшего родителя. Документ опубликован на портале.
Ранее Владимир Путин неоднократно поручал реализовать меры поддержки семей с детьми, включая предоставление льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет и для семей участников СВО. Также глава государства инициировал изменения в пенсионном законодательстве, чтобы увеличить страховой стаж для многодетных матерей. Новые выплаты для детей пропавших военнослужащих стали продолжением государственной политики по поддержке семей, затронутых специальной военной операцией.
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