Во Вьетнаме девять человек погибли из-за лопнувших шин автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария произошла из-за лопнувших шин
Авария произошла из-за лопнувших шин Фото:

Девять человек погибли и 15 пострадали в результате аварии пассажирского автобуса в провинции Хатинь на севере Вьетнама. Об этом сообщают местные издания. По предварительным данным, водитель транспортного средства потерял управление, после чего автобус врезался в дорожные знаки и опрокинулся.

По информации VnExpress, причиной аварии могла стать внезапная поломка шин. В результате происшествия автобус получил серьезные повреждения: его конструкция была деформирована, некоторые колеса практически оторвались, а на проезжую часть высыпалось множество обломков. Пятерых из девяти погибших удалось опознать, остальные личности устанавливаются.

Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения, один из них находится в тяжелом состоянии. Представители полиции провели тесты на алкоголь и наркотики у водителя — результаты оказались отрицательными. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств трагедии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девять человек погибли и 15 пострадали в результате аварии пассажирского автобуса в провинции Хатинь на севере Вьетнама. Об этом сообщают местные издания. По предварительным данным, водитель транспортного средства потерял управление, после чего автобус врезался в дорожные знаки и опрокинулся. По информации VnExpress, причиной аварии могла стать внезапная поломка шин. В результате происшествия автобус получил серьезные повреждения: его конструкция была деформирована, некоторые колеса практически оторвались, а на проезжую часть высыпалось множество обломков. Пятерых из девяти погибших удалось опознать, остальные личности устанавливаются. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения, один из них находится в тяжелом состоянии. Представители полиции провели тесты на алкоголь и наркотики у водителя — результаты оказались отрицательными. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...