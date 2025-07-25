Во Вьетнаме девять человек погибли из-за лопнувших шин автобуса

Девять человек погибли и 15 пострадали в результате аварии пассажирского автобуса в провинции Хатинь на севере Вьетнама. Об этом сообщают местные издания. По предварительным данным, водитель транспортного средства потерял управление, после чего автобус врезался в дорожные знаки и опрокинулся.
По информации VnExpress, причиной аварии могла стать внезапная поломка шин. В результате происшествия автобус получил серьезные повреждения: его конструкция была деформирована, некоторые колеса практически оторвались, а на проезжую часть высыпалось множество обломков. Пятерых из девяти погибших удалось опознать, остальные личности устанавливаются.
Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения, один из них находится в тяжелом состоянии. Представители полиции провели тесты на алкоголь и наркотики у водителя — результаты оказались отрицательными. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств трагедии.
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