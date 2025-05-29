Путин пообещал матерям засчитывать в стаж отпуска по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин поручил завершить работу по включению в страховой стаж отпусков по уходу за пятым и последующими детьми. Об этом он заявил на встрече с многодетными семьями и матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня».
Одна из участниц встречи, мама десяти детей, рассказала, что сейчас в страховой стаж для пенсии засчитывается не более шести лет отпуска по уходу за ребенком — только за четверых детей. Глава государства пообещал разобраться с этим вопросом и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять его на контроль. «Вот, что касается зачета при начислении стажа, мы обязательно посмотрим на это», — сказал Путин на встрече. Трансляция велась в telegram-канале Кремля.
Голикова добавила, что законопроект о включении дополнительных периодов отпуска в стаж будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Путин подчеркнул, что инициативу необходимо довести до конца, чтобы она была реализована в полном объеме.
Ранее Владимир Путин уже поручал реализовать меры поддержки семей с детьми, в том числе предоставление льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО. Об этом он заявил 23 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.