Путин пообещал матерям засчитывать в стаж отпуска по уходу за детьми

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Путин заявил, что проект о внесении в стаж отпусков по уходу за детьми нужно довести до конца
Путин заявил, что проект о внесении в стаж отпусков по уходу за детьми нужно довести до конца Фото:

Президент России Владимир Путин поручил завершить работу по включению в страховой стаж отпусков по уходу за пятым и последующими детьми. Об этом он заявил на встрече с многодетными семьями и матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня».

Одна из участниц встречи, мама десяти детей, рассказала, что сейчас в страховой стаж для пенсии засчитывается не более шести лет отпуска по уходу за ребенком — только за четверых детей. Глава государства пообещал разобраться с этим вопросом и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять его на контроль. «Вот, что касается зачета при начислении стажа, мы обязательно посмотрим на это», — сказал Путин на встрече. Трансляция велась в telegram-канале Кремля.

Голикова добавила, что законопроект о включении дополнительных периодов отпуска в стаж будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Путин подчеркнул, что инициативу необходимо довести до конца, чтобы она была реализована в полном объеме.

Ранее Владимир Путин уже поручал реализовать меры поддержки семей с детьми, в том числе предоставление льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО. Об этом он заявил 23 мая.

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Президент России Владимир Путин поручил завершить работу по включению в страховой стаж отпусков по уходу за пятым и последующими детьми. Об этом он заявил на встрече с многодетными семьями и матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня». Одна из участниц встречи, мама десяти детей, рассказала, что сейчас в страховой стаж для пенсии засчитывается не более шести лет отпуска по уходу за ребенком — только за четверых детей. Глава государства пообещал разобраться с этим вопросом и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять его на контроль. «Вот, что касается зачета при начислении стажа, мы обязательно посмотрим на это», — сказал Путин на встрече. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Голикова добавила, что законопроект о включении дополнительных периодов отпуска в стаж будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Путин подчеркнул, что инициативу необходимо довести до конца, чтобы она была реализована в полном объеме. Ранее Владимир Путин уже поручал реализовать меры поддержки семей с детьми, в том числе предоставление льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО. Об этом он заявил 23 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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