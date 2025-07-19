19 июля 2025

Лежал в луже крови: выпавший с пятого этажа мужчина в ТЦ Екатеринбурга погиб. Фото

В ТЦ «Мегаполис» мужчина выпал с пятого этажа и погиб
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел внутри ТЦ
Инцидент произошел внутри ТЦ Фото:

Мужчина, выпавший с пятого этажа в ТЦ «Мегаполис» погиб. Он лежал на первом этаже в луже крови. Информацию об этом сообщил осведомленный источник URA.RU.

«Он умер до прибытия скорой. Покончил с собой. Мужчина 1987 года рождения», — заявил собеседник агенства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

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Мужчина, выпавший с пятого этажа в ТЦ «Мегаполис» погиб. Он лежал на первом этаже в луже крови. Информацию об этом сообщил осведомленный источник URA.RU. «Он умер до прибытия скорой. Покончил с собой. Мужчина 1987 года рождения», — заявил собеседник агенства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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