Инцидент произошел внутри ТЦ
Мужчина, выпавший с пятого этажа в ТЦ «Мегаполис» погиб. Он лежал на первом этаже в луже крови. Информацию об этом сообщил осведомленный источник URA.RU.
«Он умер до прибытия скорой. Покончил с собой. Мужчина 1987 года рождения», — заявил собеседник агенства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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