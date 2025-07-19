19 июля 2025

Байкер без прав и шлема разбился в Нижнем Тагиле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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У водителя не было при себе шлема и прав на управление мотоциклом
У водителя не было при себе шлема и прав на управление мотоциклом Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) утром 20 июля мотоциклист не справился с управлением, задел бордюр и разбился. В результате ДТП молодой человек погиб на месте, а его пассажирку доставили в больницу. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате ДТП водитель мотоцикла, не использовавший защитный шлем, от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Находившаяся с ним 19-летняя пассажирка, применявшая средства пассивной безопасности, госпитализирована с травмами различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, у молодого человека не было прав на управление мотоциклом. Ранее его уже ловили за данным преступлением.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) утром 20 июля мотоциклист не справился с управлением, задел бордюр и разбился. В результате ДТП молодой человек погиб на месте, а его пассажирку доставили в больницу. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «В результате ДТП водитель мотоцикла, не использовавший защитный шлем, от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Находившаяся с ним 19-летняя пассажирка, применявшая средства пассивной безопасности, госпитализирована с травмами различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве. Как выяснили сотрудники ГИБДД, у молодого человека не было прав на управление мотоциклом. Ранее его уже ловили за данным преступлением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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