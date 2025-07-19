В Нижнем Тагиле (Свердловская область) утром 20 июля мотоциклист не справился с управлением, задел бордюр и разбился. В результате ДТП молодой человек погиб на месте, а его пассажирку доставили в больницу. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«В результате ДТП водитель мотоцикла, не использовавший защитный шлем, от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Находившаяся с ним 19-летняя пассажирка, применявшая средства пассивной безопасности, госпитализирована с травмами различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.
Как выяснили сотрудники ГИБДД, у молодого человека не было прав на управление мотоциклом. Ранее его уже ловили за данным преступлением.
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