19 июля 2025

На свердловской трассе произошла жесткая массовая авария. Видео

На трассе Серов-Ивдель в аварии пострадали пять автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате аварии пострадали пять машин (архивное фото)
В результате аварии пострадали пять машин (архивное фото) Фото:

На 135 километре трассы Серов-Ивдель (Свердловская область) произошло массовое ДТП. Столкнулись три легковушки и две фуры. Видео происшествия публикуют очевидцы аварии.

«Авария в сторону Серова. Здесь просто каша была. Хорошо, что все живы, никто не пострадал», — сказано в видео, которое публикует telegram-канал «Серов новости». Из-за ДТП движение перекрыто.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

UPD (17:00) «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства ДТП», — сообщили в ГИБДД.

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На 135 километре трассы Серов-Ивдель (Свердловская область) произошло массовое ДТП. Столкнулись три легковушки и две фуры. Видео происшествия публикуют очевидцы аварии. «Авария в сторону Серова. Здесь просто каша была. Хорошо, что все живы, никто не пострадал», — сказано в видео, которое публикует telegram-канал «Серов новости». Из-за ДТП движение перекрыто. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. UPD (17:00) «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства ДТП», — сообщили в ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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