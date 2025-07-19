На 135 километре трассы Серов-Ивдель (Свердловская область) произошло массовое ДТП. Столкнулись три легковушки и две фуры. Видео происшествия публикуют очевидцы аварии.
«Авария в сторону Серова. Здесь просто каша была. Хорошо, что все живы, никто не пострадал», — сказано в видео, которое публикует telegram-канал «Серов новости». Из-за ДТП движение перекрыто.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
UPD (17:00) «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства ДТП», — сообщили в ГИБДД.
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