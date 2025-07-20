В Екатеринбурге на месте спорной пиццерии Pizzeria итальянского шеф-повара Валентино Бонтемпи в Ельцин Центре открылась новая гастроточка. Ее запуском занимался известный в городе ресторатор Кирилл Шлаен.
«Ельцин-центр — это место, где жители Екатеринбурга встречаются с гостями города. То есть место, где мы, жители Екатеринбурга, ощущаем какую-то свою идентичность, а гости пытаются понять наш город. Поэтому мы открыли такое место, где удобно встречаться», — пояснил URA.RU Шлаен.
Над открытием кафе трудились около полугода. Всего в заведении около 80 посадочных мест, а также впервые в Ельцин Центре появилась летняя веранда с видом на Макаровский мост, где можно будет провожать закаты. Акцент в меню сделан на уральской кухне на каждый день. Например, здесь можно найти знаменитую свердловскую слойку, которую готовят по оригинальному рецепту. Средний чек в заведении составит 1000 рублей.
Ранее на месте кафе работала пиццерия Pizzeria, которую запустили Шлаен вместе с Бонтемпи. Позже ресторатор отказался от сотрудничества с шеф-поваром из-за расхождения в кулинарных взглядах. Тогда итальянский кулинар подал иск против сети екатеринбургских пиццерий, которые Шлаен открывал по франшизе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!