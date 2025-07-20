В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина украл два дорожных знака. Инцидент произошел вечером 19 июля после концертов, посвященных Дню металлурга. Момент кражи попал на видео.
«Зато теперь мы знаем, кто похищает таинственным образом знаки дорожного движения. Вопрос: „Зачем?“ и „Почему?“. Ответ на который точно никто, кроме воришки, не знает», — цитирует местную жительницу telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
По ее словам, очевидцы пытались остановить мужчину, однако предотвратить кражу не получилось. Местных также возмутило и то, что воровство произошло на глазах у детей, которые, судя по кадрам, тоже были против действий мужчины.
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