Друг Петра Яна отправил в жесточайший нокаут экс-бойца UFC. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ильяс Хамзин отправил соперника в нокдаун в первом раунде
Ильяс Хамзин отправил соперника в нокдаун в первом раунде Фото:

Российский боец Ильяс Хамзин из команды «Архангел Михаил» одержал досрочную победу над бывшим участником UFC Алексом Оливейрой на турнире Karate Combat, который прошел в Майами. Об этом сообщили в пресс-службе RCC.

По информации организаторов, поединок завершился уже в первом раунде после серии точных ударов со стороны Хамзина. «Ильяс жестко сначала оформил нокдаун, а затем провел добивание», — говорится telegram-канале RCC.

Судья был вынужден остановить поединок. После боя Ильяс обратился к фанатам и менеджменту Karate Combat на английском языке и обозначил желание подраться за титул чемпиона. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский боец Ильяс Хамзин из команды «Архангел Михаил» одержал досрочную победу над бывшим участником UFC Алексом Оливейрой на турнире Karate Combat, который прошел в Майами. Об этом сообщили в пресс-службе RCC. По информации организаторов, поединок завершился уже в первом раунде после серии точных ударов со стороны Хамзина. «Ильяс жестко сначала оформил нокдаун, а затем провел добивание», — говорится telegram-канале RCC. Судья был вынужден остановить поединок. После боя Ильяс обратился к фанатам и менеджменту Karate Combat на английском языке и обозначил желание подраться за титул чемпиона. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...