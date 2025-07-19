19 июля 2025

Паслер обратился к свердловским металлургам. Видео

Денис Паслер поздравил свердловчан с Днем металлурга
© Служба новостей «URA.RU»
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В металлургии работают свыше 100 тысяч свердловчан
В металлургии работают свыше 100 тысяч свердловчан Фото:

Врио губернатора Денис Паслер поздравил всех причастных свердловчан с профессиональным праздником — Днем металлурга. По его словам, металлургия заложила основу для процветания Свердловской области и всего Урала. Свое обращение Паслер опубликовал в своем telegram-канале.

«Благодарю каждого, кто связал жизнь с этой „огненной“ профессией и чьим трудом крепнет слава, мощь и доброе имя нашего региона — опорного края державы», — написал Паслер. Большая часть всего экспорта из Свердловской области приходится на металлургию.

Всего в регионе в данной отрасли работают свыше 100 тысяч человек. На всей территории Свердловской области открыты свыше 300 компаний.

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Врио губернатора Денис Паслер поздравил всех причастных свердловчан с профессиональным праздником — Днем металлурга. По его словам, металлургия заложила основу для процветания Свердловской области и всего Урала. Свое обращение Паслер опубликовал в своем telegram-канале. «Благодарю каждого, кто связал жизнь с этой „огненной“ профессией и чьим трудом крепнет слава, мощь и доброе имя нашего региона — опорного края державы», — написал Паслер. Большая часть всего экспорта из Свердловской области приходится на металлургию. Всего в регионе в данной отрасли работают свыше 100 тысяч человек. На всей территории Свердловской области открыты свыше 300 компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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