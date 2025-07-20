Что ждет свердловчан, лишившихся конечностей в ходе СВО

Свердловчанам, получившим инвалидность в ходе СВО, бесплатно выдают протезы

21 июля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Ветераны могут бесплатного учиться в средних и высших учебных заведениях по квоте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Свердловской области для бойцов, вернувшихся с СВО с инвалидностью, придумали большой комплекс мер по адаптации. Военнослужащим помогают с протезами, жильем, работой и даже досугом. Например, можно записаться на футбольные тренировки на колясках или на следж-хоккей. О том, как именно проходит процесс адаптации свердловских бойцов СВО, URA.RU рассказали региональном отделении фонда «Защитники Отечества». Процесс адаптации ветеранов специальной военной операции с инвалидностью организован как для уволенных из армии, так и для военнослужащих, продолжающих службу. Ветераны, получившие инвалидность в ходе СВО и обладающие удостоверением участника боевых действий, могут рассчитывать на предоставление технических средств реабилитации и проведение мероприятий по адаптации жилых помещений за счет средств соответствующего фонда. Бойцам оказывают всестороннюю поддержку (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Подбор технических средств реабилитации осуществляется индивидуально с учетом специфики инвалидности. Например, для лиц с ампутированными конечностями возможно получение спортивных протезов, а для ветеранов с нарушениями функций нижних конечностей — специализированных спортивных инвалидных колясок или моделей с дополнительными функциями (шагающими, с вертикализатором и др.). Ветераны с двусторонней ампутацией или тяжелыми спинальными травмами могут претендовать на автомобили, оборудованные ручным управлением. Адаптация жилья также является одной из ключевых мер поддержки. Модификация жилого помещения осуществляется для различных категорий инвалидности: лежачих или паллиативных пациентов, лиц с ампутациями конечностей, передвигающихся на колясках, а также инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На основании диагноза подбираются соответствующие средства адаптации, обеспечивающие комфортное проживание и возможность самостоятельного выполнения бытовых задач. Военные проходят реабилитацию в несколько этапов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Для определения необходимых изменений специальная комиссия проводит обследование жилья, после чего производится установка оборудования: специализированных рабочих мест, адаптированных кухонь, систем «умный дом», пандусов внутри помещений, интеллектуальных колонок, специализированной мебели, датчиков протечки воды и автоматизированных приводов на окна. Кроме того, государственный фонд может осуществлять доплаты к электронным сертификатам на приобретение средств реабилитации, выданных Социальным фондом России. Таким образом, ветераны могут обратиться в региональный фонд «Защитники Отечества» за получением дополнительной финансовой поддержки для приобретения более дорогостоящих и высокотехнологичных средств реабилитации (протезов, слуховых аппаратов, инвалидных колясок). При этом ветеран имеет право самостоятельно выбрать организацию из утвержденного фондами перечня. Список партнерских организаций размещен на официальном сайте фонда «Защитники Отечества». Некоторые бойцы, несмотря на протезы, занимаются спортом (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области действуют три специализированные организации по изготовлению протезов верхних и нижних конечностей. Ветераны также могут пройти курс реабилитации в специализированных центрах «Кибатлетика» и «Огонек», где их обучают самостоятельному выполнению бытовых задач с использованием протезов и инвалидных колясок. В вопросах трудовой адаптации фонд «Защитники Отечества» и отделения Центра занятости населения оказывают содействие в поиске работы. Здесь проводится профориентационное тестирование, составляется резюме и осуществляется подбор вакансий исходя из индивидуальных особенностей и пожеланий ветерана. Вакансии также предлагаются на регулярных ярмарках и форумах вакансий. При необходимости профессиональной переподготовки или получения нового образования ветеранам предоставляется возможность бесплатного обучения в средних и высших учебных заведениях по квоте, а также получения второго высшего образования при наличии первого диплома. Дополнительно реализуются программы переобучения и повышения квалификации в сотрудничестве с ведущими банками страны. Занятия спортом для бойцов проходят бесплатно (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Для социальной интеграции предусмотрены возможности занятия адаптивным спортом. Центр адаптивного спорта «Родник» способствует участию ветеранов в соревнованиях по различным видам спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В регионе доступны тренировки по армрестлингу, пауэрлифтингу, плаванию, фехтованию, следж-хоккею, футболу для ампутантов и на колясках, стрельбе из лука и другим дисциплинам. Занятия предоставляются бесплатно через филиал фонда. Для поддержания интереса к спорту регулярно проводятся физкультурно-спортивные мероприятия различного уровня. Психологическая поддержка ветеранов реализуется посредством индивидуальных и групповых консультаций клинического психолога — как очно, так и онлайн. Записаться на консультацию можно по телефону филиала фонда в Екатеринбурге или воспользоваться бесплатными групповыми занятиями в городской поликлинике. Медицинское сопровождение включает право на прохождение реабилитации по полису ОМС после медицинского обследования и ежегодную диспансеризацию вне очереди. Продолжительность полного обследования составляет от одного дня в областном центре до десяти дней в малых населенных пунктах. Кроме того, ветераны вправе ежегодно получать санаторно-курортное лечение в одном из 12 реабилитационных центров страны по линии Социального фонда России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области для бойцов, вернувшихся с СВО с инвалидностью, придумали большой комплекс мер по адаптации. Военнослужащим помогают с протезами, жильем, работой и даже досугом. Например, можно записаться на футбольные тренировки на колясках или на следж-хоккей. О том, как именно проходит процесс адаптации свердловских бойцов СВО, URA.RU рассказали региональном отделении фонда «Защитники Отечества». Процесс адаптации ветеранов специальной военной операции с инвалидностью организован как для уволенных из армии, так и для военнослужащих, продолжающих службу. Ветераны, получившие инвалидность в ходе СВО и обладающие удостоверением участника боевых действий, могут рассчитывать на предоставление технических средств реабилитации и проведение мероприятий по адаптации жилых помещений за счет средств соответствующего фонда. Подбор технических средств реабилитации осуществляется индивидуально с учетом специфики инвалидности. Например, для лиц с ампутированными конечностями возможно получение спортивных протезов, а для ветеранов с нарушениями функций нижних конечностей — специализированных спортивных инвалидных колясок или моделей с дополнительными функциями (шагающими, с вертикализатором и др.). Ветераны с двусторонней ампутацией или тяжелыми спинальными травмами могут претендовать на автомобили, оборудованные ручным управлением. Адаптация жилья также является одной из ключевых мер поддержки. Модификация жилого помещения осуществляется для различных категорий инвалидности: лежачих или паллиативных пациентов, лиц с ампутациями конечностей, передвигающихся на колясках, а также инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На основании диагноза подбираются соответствующие средства адаптации, обеспечивающие комфортное проживание и возможность самостоятельного выполнения бытовых задач. Для определения необходимых изменений специальная комиссия проводит обследование жилья, после чего производится установка оборудования: специализированных рабочих мест, адаптированных кухонь, систем «умный дом», пандусов внутри помещений, интеллектуальных колонок, специализированной мебели, датчиков протечки воды и автоматизированных приводов на окна. Кроме того, государственный фонд может осуществлять доплаты к электронным сертификатам на приобретение средств реабилитации, выданных Социальным фондом России. Таким образом, ветераны могут обратиться в региональный фонд «Защитники Отечества» за получением дополнительной финансовой поддержки для приобретения более дорогостоящих и высокотехнологичных средств реабилитации (протезов, слуховых аппаратов, инвалидных колясок). При этом ветеран имеет право самостоятельно выбрать организацию из утвержденного фондами перечня. Список партнерских организаций размещен на официальном сайте фонда «Защитники Отечества». В Свердловской области действуют три специализированные организации по изготовлению протезов верхних и нижних конечностей. Ветераны также могут пройти курс реабилитации в специализированных центрах «Кибатлетика» и «Огонек», где их обучают самостоятельному выполнению бытовых задач с использованием протезов и инвалидных колясок. В вопросах трудовой адаптации фонд «Защитники Отечества» и отделения Центра занятости населения оказывают содействие в поиске работы. Здесь проводится профориентационное тестирование, составляется резюме и осуществляется подбор вакансий исходя из индивидуальных особенностей и пожеланий ветерана. Вакансии также предлагаются на регулярных ярмарках и форумах вакансий. При необходимости профессиональной переподготовки или получения нового образования ветеранам предоставляется возможность бесплатного обучения в средних и высших учебных заведениях по квоте, а также получения второго высшего образования при наличии первого диплома. Дополнительно реализуются программы переобучения и повышения квалификации в сотрудничестве с ведущими банками страны. Для социальной интеграции предусмотрены возможности занятия адаптивным спортом. Центр адаптивного спорта «Родник» способствует участию ветеранов в соревнованиях по различным видам спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В регионе доступны тренировки по армрестлингу, пауэрлифтингу, плаванию, фехтованию, следж-хоккею, футболу для ампутантов и на колясках, стрельбе из лука и другим дисциплинам. Занятия предоставляются бесплатно через филиал фонда. Для поддержания интереса к спорту регулярно проводятся физкультурно-спортивные мероприятия различного уровня. Психологическая поддержка ветеранов реализуется посредством индивидуальных и групповых консультаций клинического психолога — как очно, так и онлайн. Записаться на консультацию можно по телефону филиала фонда в Екатеринбурге или воспользоваться бесплатными групповыми занятиями в городской поликлинике. Медицинское сопровождение включает право на прохождение реабилитации по полису ОМС после медицинского обследования и ежегодную диспансеризацию вне очереди. Продолжительность полного обследования составляет от одного дня в областном центре до десяти дней в малых населенных пунктах. Кроме того, ветераны вправе ежегодно получать санаторно-курортное лечение в одном из 12 реабилитационных центров страны по линии Социального фонда России.