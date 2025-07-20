Дрифт-фестиваль посетили сотни свердловчан
В Екатеринбурге у ТРЦ «Мега» прошел фестиваль дрифта и тюнинга «Мега Автофест». В рамках мероприятия гонщики соревновались за приз в 100 тысяч рублей.
Также гости могли посмотреть на выставку кастомизированных и ретро автомобилей, покататься на дрифт-такси и устроить заезд на машине на пульте управления. Для горожан также выступали танцоры и кавер-группа «С тобой». Для самых ярых фанатов была организована автограф-сессия с дрифт-пилотами.
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