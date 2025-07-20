20 июля 2025

Десятки гоночных машин устроили дрифт-шоу у торгового центра в Екатеринбурге. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрифт-фестиваль посетили сотни свердловчан
Дрифт-фестиваль посетили сотни свердловчан Фото:

В Екатеринбурге у ТРЦ «Мега» прошел фестиваль дрифта и тюнинга «Мега Автофест». В рамках мероприятия гонщики соревновались за приз в 100 тысяч рублей.

Также гости могли посмотреть на выставку кастомизированных и ретро автомобилей, покататься на дрифт-такси и устроить заезд на машине на пульте управления. Для горожан также выступали танцоры и кавер-группа «С тобой». Для самых ярых фанатов была организована автограф-сессия с дрифт-пилотами. 

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В Екатеринбурге у ТРЦ «Мега» прошел фестиваль дрифта и тюнинга «Мега Автофест». В рамках мероприятия гонщики соревновались за приз в 100 тысяч рублей. Также гости могли посмотреть на выставку кастомизированных и ретро автомобилей, покататься на дрифт-такси и устроить заезд на машине на пульте управления. Для горожан также выступали танцоры и кавер-группа «С тобой». Для самых ярых фанатов была организована автограф-сессия с дрифт-пилотами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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