Ушаков: не факт, что встреча Путина и Трампа состоится в этом году

Встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа требует серьезной подготовки и не факт, что она состоится в 2025 году. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Разговоры двух лидеров по телефону уже дают определенные результаты, но не факт, что их встреча состоится в этом году», — заявил Ушаков в разговоре с журналистом телеканала «России 1» Павлом Зарубиным. Он добавил, что разговор лидеров двух стран должен привести к конкретным итогам, достойным обсуждения на высшем уровне.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин принципиально поддерживает проведение встреч на высшем уровне с лидерами Украины и США. Однако лидер РФ настаивает на тщательной подготовке подобных контактов. Таким образом Песков прокомментировал предложение главы МИД Турции Хакана Фидана о готовности Анкары принять переговоры между президентами России, США и Украины.
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