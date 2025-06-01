Ушаков: не факт, что встреча Путина и Трампа состоится в этом году

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Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена
Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена Фото:

Встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа требует серьезной подготовки и не факт, что она состоится в 2025 году. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. 

«Разговоры двух лидеров по телефону уже дают определенные результаты, но не факт, что их встреча состоится в этом году», — заявил Ушаков в разговоре с журналистом телеканала «России 1» Павлом Зарубиным. Он добавил, что разговор лидеров двух стран должен привести к конкретным итогам, достойным обсуждения на высшем уровне.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин принципиально поддерживает проведение встреч на высшем уровне с лидерами Украины и США. Однако лидер РФ настаивает на тщательной подготовке подобных контактов. Таким образом Песков прокомментировал предложение главы МИД Турции Хакана Фидана о готовности Анкары принять переговоры между президентами России, США и Украины. 

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Встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа требует серьезной подготовки и не факт, что она состоится в 2025 году. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.  «Разговоры двух лидеров по телефону уже дают определенные результаты, но не факт, что их встреча состоится в этом году», — заявил Ушаков в разговоре с журналистом телеканала «России 1» Павлом Зарубиным. Он добавил, что разговор лидеров двух стран должен привести к конкретным итогам, достойным обсуждения на высшем уровне. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин принципиально поддерживает проведение встреч на высшем уровне с лидерами Украины и США. Однако лидер РФ настаивает на тщательной подготовке подобных контактов. Таким образом Песков прокомментировал предложение главы МИД Турции Хакана Фидана о готовности Анкары принять переговоры между президентами России, США и Украины. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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