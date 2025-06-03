Пермяков предупредили о дронах в городе

В Перми 4 июня будет проведена видеосъемка с квадрокоптера над рядом городских объектов. Она пройдет над эспланадой, Слудской горкой, отдельными участками улиц Ленина, Комсомольского проспекта и Сибирской, а также над территориями проекта «Зеленое кольцо», включая долины рек Егошихи и Данилихи.
«Все мероприятия согласованы с соответствующими органами, получены необходимые разрешения. Просим вас сохранять спокойствие и не беспокоиться о съемках в воздушном пространстве города», — сообщает мэрия Перми на официальном сайте.
27 мая URA.RU сообщало, что в Перми прошла масштабная видеосъемка городских объектов с использованием квадрокоптеров. Полеты дронов также осуществлялись над ключевыми локациями города.
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