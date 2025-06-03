Орбан: Украина высосет каждый евро, форинт и злотый из Европы

Возможное вступление Украины в Европейский союз приведет к оттоку средств из европейских экономик. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые могут пойти на развитие европейской экономики. Но эта сделка причинит вред европейским семьям», — сказал глава венгерского правительства. Его слова передает РИА Новости.
Орбан также отметил, что инициатива Брюсселя о начале переговоров о присоединении Украины к ЕС является политической попыткой компенсировать последствия событий вокруг спецоперации. По его мнению, таким образом Евросоюз ищет «политическое покрытие ущерба и хорошую сделку посреди проигранной войны».
Ранее Виктор Орбан уже высказывался против ускоренного присоединения Украины к ЕС, подчеркивая, что этот шаг может стать обузой для европейских экономик и привести к перераспределению финансовых ресурсов в ущерб странам Евросоюза. Венгерские власти также опасаются, что евроинтеграция Украины способна дестабилизировать регион и втянуть ЕС в противостояние с Россией. В настоящее время в Венгрии проходит референдум по вопросу о вступлении Украины в ЕС.
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