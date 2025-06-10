Сбежавшей из Челябинска от побоев многодетной матерью заинтересовались в Москве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации многодетной жительницы Краснодара. Женщина заявила о применении насилия со стороны бывшего мужа в Челябинске, который до сих пор продолжается ей угрожать. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил представить информацию о ходе расследования, изучив доводы, озвученные в эфире программы. Центральный аппарат СК РФ взял ход исполнения поручения на контроль», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее в эфире федерального телеканала женщина рассказала, что во время проживания в Челябинске бывший супруг неоднократно избивал ее и применял физическую силу к детям. Спасаясь от насилия, семья была вынуждена обратиться в кризисный центр, а затем переехать в Краснодар, где снимает жилье. Несмотря на переезд, по словам пострадавшей, угрозы со стороны бывшего мужа продолжаются.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске местная жительница обратилась в полицию с заявлением о похищении пятилетней дочери бывшим мужем. По словам женщины, ранее экс-супруг был судим за принуждение к действиям сексуального характера по отношению к несовершеннолетней. Также он попадал под административку за избиение.
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