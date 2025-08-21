Аналитики раскрыли, какие виды спорта популярны у пермяков

Жители Перми чаще всего выбирают бег, плавание и фитнес, а каждый четвертый интересуется экстремальными активностями. Такие данные показал опрос, проведенный аналитиками Авито.
«60% пермяков регулярно занимаются спортом, причем 21% делают это систематически — в основном мужчины и молодежь в возрасте 18–24 лет. При этом 12% пермяков никогда не пропускают тренировки, даже при усталости или большой загруженности. Самыми популярными видами активности стали бег (35%), плавание (29%), фитнес (25%) и велоспорт (23%)», — говорится в исследовании онлайн-платформы объявлений.
Мужчины чаще выбирают волейбол, баскетбол (14%), бокс (12%) и теннис (9%). Женщины предпочитают йогу (24%), танцы (22%) и пилатес (9%).
При этом 27% респондентов выразили интерес к альпинизму, 24% — к сноуборду и горным лыжам, а 23% хотели бы попробовать яхтинг или парусный спорт. Также 19% выразили желание освоить серфинг, а 5% — греблю. Рост интереса к активностям подтверждается и статистикой продаж: за год на площадке вырос спрос на каяки (+24%), сапы (+17%) и серфы (+16%).
Мотивацией для занятий спортом пермяки назвали улучшение здоровья (35%), борьбу со скукой (21%) и стремление сбросить вес (15%). Любопытно, что 6% опрошенных признались, что занимаются спортом ради контента для соцсетей — среди молодежи таких оказался каждый седьмой. Еще 5% пробуют новые виды спорта по совету близких или друзей.
Ранее опрос показал, что лишь 18% пермяков считают себя полностью здоровыми, а треть связывает плохое самочувствие с недостатком движения и несоблюдением режима дня. При этом сторонниками здорового образа жизни называют себя 70% жителей города, однако многие отмечают влияние усталости, сидячей работы и экологии на общее состояние здоровья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!