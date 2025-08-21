Аналитики раскрыли, какие виды спорта популярны у пермяков

Авито: пермяки выбирают бег, но хотят заниматься альпинизмом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермякам нравится кататься на сапбордах
Пермякам нравится кататься на сапбордах Фото:

Жители Перми чаще всего выбирают бег, плавание и фитнес, а каждый четвертый интересуется экстремальными активностями. Такие данные показал опрос, проведенный аналитиками Авито.

«60% пермяков регулярно занимаются спортом, причем 21% делают это систематически — в основном мужчины и молодежь в возрасте 18–24 лет. При этом 12% пермяков никогда не пропускают тренировки, даже при усталости или большой загруженности. Самыми популярными видами активности стали бег (35%), плавание (29%), фитнес (25%) и велоспорт (23%)», — говорится в исследовании онлайн-платформы объявлений.

Мужчины чаще выбирают волейбол, баскетбол (14%), бокс (12%) и теннис (9%). Женщины предпочитают йогу (24%), танцы (22%) и пилатес (9%).

При этом 27% респондентов выразили интерес к альпинизму, 24% — к сноуборду и горным лыжам, а 23% хотели бы попробовать яхтинг или парусный спорт. Также 19% выразили желание освоить серфинг, а 5% — греблю. Рост интереса к активностям подтверждается и статистикой продаж: за год на площадке вырос спрос на каяки (+24%), сапы (+17%) и серфы (+16%).

Мотивацией для занятий спортом пермяки назвали улучшение здоровья (35%), борьбу со скукой (21%) и стремление сбросить вес (15%). Любопытно, что 6% опрошенных признались, что занимаются спортом ради контента для соцсетей — среди молодежи таких оказался каждый седьмой. Еще 5% пробуют новые виды спорта по совету близких или друзей.

Ранее опрос показал, что лишь 18% пермяков считают себя полностью здоровыми, а треть связывает плохое самочувствие с недостатком движения и несоблюдением режима дня. При этом сторонниками здорового образа жизни называют себя 70% жителей города, однако многие отмечают влияние усталости, сидячей работы и экологии на общее состояние здоровья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Перми чаще всего выбирают бег, плавание и фитнес, а каждый четвертый интересуется экстремальными активностями. Такие данные показал опрос, проведенный аналитиками Авито. «60% пермяков регулярно занимаются спортом, причем 21% делают это систематически — в основном мужчины и молодежь в возрасте 18–24 лет. При этом 12% пермяков никогда не пропускают тренировки, даже при усталости или большой загруженности. Самыми популярными видами активности стали бег (35%), плавание (29%), фитнес (25%) и велоспорт (23%)», — говорится в исследовании онлайн-платформы объявлений. Мужчины чаще выбирают волейбол, баскетбол (14%), бокс (12%) и теннис (9%). Женщины предпочитают йогу (24%), танцы (22%) и пилатес (9%). При этом 27% респондентов выразили интерес к альпинизму, 24% — к сноуборду и горным лыжам, а 23% хотели бы попробовать яхтинг или парусный спорт. Также 19% выразили желание освоить серфинг, а 5% — греблю. Рост интереса к активностям подтверждается и статистикой продаж: за год на площадке вырос спрос на каяки (+24%), сапы (+17%) и серфы (+16%). Мотивацией для занятий спортом пермяки назвали улучшение здоровья (35%), борьбу со скукой (21%) и стремление сбросить вес (15%). Любопытно, что 6% опрошенных признались, что занимаются спортом ради контента для соцсетей — среди молодежи таких оказался каждый седьмой. Еще 5% пробуют новые виды спорта по совету близких или друзей. Ранее опрос показал, что лишь 18% пермяков считают себя полностью здоровыми, а треть связывает плохое самочувствие с недостатком движения и несоблюдением режима дня. При этом сторонниками здорового образа жизни называют себя 70% жителей города, однако многие отмечают влияние усталости, сидячей работы и экологии на общее состояние здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...