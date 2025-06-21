Путин уверен, что большинство украинцев хочет дружить с Россией

Путин: Украина следует признать итоги референдумов в Новороссии и Донбассе
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Путин заявил, что большинство жителей Украины не настроены негативно против РФ
Путин заявил, что большинство жителей Украины не настроены негативно против РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что большая часть граждан Украины не настроена негативно в отношении России, а, наоборот, хочет дружить. Также он отметил, что пренебрежение Киевом итогами референдумов по новым российским регионам может привести к новой эскалации конфликта. 

«Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году», — заявил Путин в интервью. Его слова приводит телеканал Sky News Arabia. 

Также киевским властям следует признать итоги референдумов по новым регионам РФ, в частности, по Донбассу и Новороссии, чтобы не допустить эскалации конфликта. «Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах. Необходимо признать заинтересованность Украины в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией», — отметил Путин. 

Кроме того, по словам российского лидера, Киев достоен лучшей судьбы, чем использоваться в качестве инструмента внешних сил, действующих во вред РФ. Владимир Путин подчеркнул, что нынешнее украинское руководство должно исходить из национальных интересов страны, а не преследовать цели, выдвигаемые западными государствами. 

Ранее в Кремле заявили о надежде на то, что Украина обратит внимание на слова Путина относительно возможности контроля над административным центром Сумской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что большая часть граждан Украины не настроена негативно в отношении России, а, наоборот, хочет дружить. Также он отметил, что пренебрежение Киевом итогами референдумов по новым российским регионам может привести к новой эскалации конфликта.  «Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году», — заявил Путин в интервью. Его слова приводит телеканал Sky News Arabia.  Также киевским властям следует признать итоги референдумов по новым регионам РФ, в частности, по Донбассу и Новороссии, чтобы не допустить эскалации конфликта. «Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах. Необходимо признать заинтересованность Украины в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией», — отметил Путин.  Кроме того, по словам российского лидера, Киев достоен лучшей судьбы, чем использоваться в качестве инструмента внешних сил, действующих во вред РФ. Владимир Путин подчеркнул, что нынешнее украинское руководство должно исходить из национальных интересов страны, а не преследовать цели, выдвигаемые западными государствами.  Ранее в Кремле заявили о надежде на то, что Украина обратит внимание на слова Путина относительно возможности контроля над административным центром Сумской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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