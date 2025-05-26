Свердловский политолог поддержала запрет соцсетей до 16 лет

Вход в интернет только по паспорту и обязательная верификация пользователей могут стать эффективной мерой борьбы с деструктивным контентом. С таким предложением выступила политолог и эксперт по деструктивному влиянию социальных сетей Яна Амелина. По ее словам, «пускать» подростков в социальные сети можно только с 16 лет.
«Это наш единственный выход, только отход от анонимности в интернете, только четкая идентификация каждого пользователя и того, что он пишет, того, что он распространяет, может нам как-то помочь. Неудивительно, что западные страны как раз по этому пути сейчас и пошли. Например, Австралия уже ввела запрет на присутствие детей до 16 лет в соцсетях, и верификация пользователей идет как раз по паспорту или аналогу наших Госуслуг», — заявила Амелина в эфире программы «Акцент» на телеканале ОТВ. По ее мнению, весь широкий интернет нуждается в более строгом контроле для предотвращения распространения деструктивной информации.
Яна Амелина также рекомендовала начать «зачистку» интернета с мессенджера Telegram, где, по ее словам, действуют каналы запрещенных в России террористических организаций с большой аудиторией. Она посоветовала родителям самостоятельно удалять Telegram-каналы у своих детей, не дожидаясь государственных запретов, отметив, что детям такие ресурсы не нужны. Эксперт подчеркнула, что полностью избавиться от деструктивного контента невозможно, но его распространение должно быть максимально ограничено.
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