Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России

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Буланова стала обладательницей медали «За труды в культуре и искусстве»
Буланова стала обладательницей медали «За труды в культуре и искусстве» Фото:

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России. Об этом сообщил концертный директор певицы Константин Сергеев.

«Татьяна Буланова очень довольна тем, что попала в Книгу рекордов России», — рассказал Сергеев в ходе беседы с NEWS.ru. Буланова установила новый рекорд по числу дуэтных выступлений.

Как отметил Сергей Сергеев, в тот же день певица была удостоена государственной награды — медали «За труды в культуре и искусстве», что стало для нее дополнительным поводом для радости. Кроме того, в этот вечер Буланова дала успешный концерт. 

Ранее Буланова достигла рекордного показателя по числу дуэтов среди исполнителей российской эстрады. На протяжении своей творческой деятельности певица выпустила 114 песен в сотрудничестве с разными артистами, среди которых Михаил Боярский, Людмила Зыкина, Филипп Киркоров и Лев Лещенко.

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Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России. Об этом сообщил концертный директор певицы Константин Сергеев. «Татьяна Буланова очень довольна тем, что попала в Книгу рекордов России», — рассказал Сергеев в ходе беседы с NEWS.ru. Буланова установила новый рекорд по числу дуэтных выступлений. Как отметил Сергей Сергеев, в тот же день певица была удостоена государственной награды — медали «За труды в культуре и искусстве», что стало для нее дополнительным поводом для радости. Кроме того, в этот вечер Буланова дала успешный концерт.  Ранее Буланова достигла рекордного показателя по числу дуэтов среди исполнителей российской эстрады. На протяжении своей творческой деятельности певица выпустила 114 песен в сотрудничестве с разными артистами, среди которых Михаил Боярский, Людмила Зыкина, Филипп Киркоров и Лев Лещенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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