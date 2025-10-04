Скоро максимальная сумма пособия по беременность превысит миллион рублей

Максимальная сумма пособия по беременности и родам в России в 2027 году превысит миллион рублей, а размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 95,5 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют документы к проекту бюджета Соцфонда.
«Максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2026 году 955 836,00 рублей, в 2027 году — 1 100 437,80 рублей. Уже к 2028 году он составит 1 188 465,60 рублей», — указано в документе. С материалами ознакомились в ТАСС.
В проекте бюджета также закреплены новые предельные размеры пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Согласно документу, в 2026 году выплата составит 83 тысячи рублей в месяц, в 2027 году — 95,5 тысячи рублей, а в 2028 году — 103,2 тысячи рублей. Также указан рост максимальной ежемесячной суммы пособия по беременности и родам. В 2026 году она составит 207,5 тысячи рублей, в 2027 году — 238,9 тысячи рублей, а в 2028 году — 258 тысяч рублей.
Еще весной 2025 года сообщалось о планах повысить пособия по беременности и родам для будущих матерей-студенток до 90 тысяч рублей, передает РАПСИ. На 2026 год также запланирована новая индексация пенсий, сообщает MK.RU. В целом с 1 января 2026 года Социальный фонд России анонсировал рекордное увеличение выплат на детей — прирост в ряде регионов составит до 20%.
