Трамп анонсировал предстоящий разговор с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп не уточнил, когда именно поговорит с Путиным
Трамп не уточнил, когда именно поговорит с Путиным Фото:

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщил американский телеканал RSBN. 

«Трамп анонсировал предстоящий разговор с Путиным», — сообщил телеканал. Там отметили, что сроки переговоров не были уточнены американским лидером. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что новых контактов между Путиным и Трампом пока не планируется, однако они могут быть организованы при необходимости. Последний телефонный разговор между лидерами России и США длился более двух часов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщил американский телеканал RSBN.  «Трамп анонсировал предстоящий разговор с Путиным», — сообщил телеканал. Там отметили, что сроки переговоров не были уточнены американским лидером.  Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что новых контактов между Путиным и Трампом пока не планируется, однако они могут быть организованы при необходимости. Последний телефонный разговор между лидерами России и США длился более двух часов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...