Президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщил американский телеканал RSBN.
«Трамп анонсировал предстоящий разговор с Путиным», — сообщил телеканал. Там отметили, что сроки переговоров не были уточнены американским лидером.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что новых контактов между Путиным и Трампом пока не планируется, однако они могут быть организованы при необходимости. Последний телефонный разговор между лидерами России и США длился более двух часов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.