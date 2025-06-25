Курс доллара вернулся к значениям 2023 года

Официальный курс доллара достиг самого низкого значения с мая 2023 года, составив 78,1959 рубля. Об этом сообщил Банк России.
На четверг, 26 июня, Центральный банк РФ установил официальный курс доллара на уровне 78,20 рубля, что на 19,33 копейки ниже предыдущего значения, сообщается на сайте Банка России. Таким образом, курс доллара достиг минимального значения с мая 2023 года.
Курс юаня по отношению к рублю был определен на отметке 10,9069 рубля, снизившись на 5,88 копейки. Курс евро также продемонстрировал снижение — на 67,71 копейки, до уровня 91,0599 рубля.
Ранее, 17 июня, официальный курс доллара уже опускался до 78,51 рубля, а 13 июня впервые с 22 мая снизился до 79 рублей. Это свидетельствует о продолжающемся укреплении рубля на валютном рынке. Курс евро и юаня также демонстрировали снижение в этот период.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.