Чат-бот Трампа раскритиковал его политику по пошлинам

Чат-бот на основе искусственного интеллекта, внедренный в социальной сети Truth Social, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, подверг критике введенные им пошлины на зарубежные товары, назвав их «налогом для американцев». Об этом сообщает одна из американских газет.
«Truth Social противоречит президенту, утверждая, что пошлины — это налог на американцев, выборы 2020 года не были украдены, а инвестиции его семьи в криптовалюту представляют потенциальный конфликт интересов», — пишет The Washington Post. Кроме того, ИИ ранее называл лучшим президентом США Барака Обаму.
Также бот охарактеризовал события 6 января 2021 года в Капитолии как «жестокое восстание», связанное с «безосновательными заявлениями Трампа о широкомасштабном мошенничестве на выборах». Издание отмечает, что взгляды чат-бота, встроенного в Truth Social, расходятся с позицией президента Штатов и его сторонников, которые неоднократно заявляли о предвзятости крупных ИТ-компаний и СМИ. Разработка собственной социальной платформы стала для Трампа и его команды попыткой создать альтернативную сеть для распространения «неподавляемых» точек зрения.
