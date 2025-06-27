Верующие не дали задержать главу Ширакской епархии Аджапахяна

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Против священника Аджапахяна возбудили уголовное дело за призывы к свержению власти
Против священника Аджапахяна возбудили уголовное дело за призывы к свержению власти Фото:
новость из сюжета
К главе Ширакской епархии Армянской апостольской церкви пришли с обысками

Верующие Армянской апостольской церкви (ААЦ) не позволили сотрудникам правоохранительных органов задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, возглавляющего Ширакскую епархию. Архиепископу вменяют призывы к захвату власти в Армении.

«Верующие и священники не позволили его (Аджапахяна) увезти», — сообщил Sputnik в Telegram. Там же отметили, что священнику стало плохо.

Ранее сообщалось, что сотрудники СНБ (Службы национальной безопасности) Армении задержали архиепископа Микаэла Аджапахяна, возглавляющего Ширакскую епархию Армянской апостольской церкви, на территории Первопрестольного Святого Эчмиадзина. В отношении архиепископа возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении публичных призывов к насильственному свержению действующей власти.

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Верующие Армянской апостольской церкви (ААЦ) не позволили сотрудникам правоохранительных органов задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, возглавляющего Ширакскую епархию. Архиепископу вменяют призывы к захвату власти в Армении. «Верующие и священники не позволили его (Аджапахяна) увезти», — сообщил Sputnik в Telegram. Там же отметили, что священнику стало плохо. Ранее сообщалось, что сотрудники СНБ (Службы национальной безопасности) Армении задержали архиепископа Микаэла Аджапахяна, возглавляющего Ширакскую епархию Армянской апостольской церкви, на территории Первопрестольного Святого Эчмиадзина. В отношении архиепископа возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении публичных призывов к насильственному свержению действующей власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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