«Все они наши парни»: Путин растрогался авторской песней бойца из Геническа о сослуживцах

Боец СВО спел Путину авторскую песню о сослуживцах
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Путин послушал авторскую песню бойца СВО
Путин послушал авторскую песню бойца СВО Фото:

Военнослужащий из Геническа исполнил для главы государства Владимира Путина авторскую песню, посвященную своим сослуживцам, что растрогало Путина. Спел для президента он во время того открытия молодежных центров в российских регионах.

«Песня „Высота“. Эта песня посвящается нашим парням, посвящается нашей позиции <...> И эта песня является сейчас одной из самых популярных на фронте», — заявил военнослужащий. Позже он спел президенту авторскую песню.

Участник СВО обратился к Путину сообщив, что написал песню, которая фронте сейчас очень популярна. Путин выразил благодарность военнослужащим за мужество и верность долгу, а также отметил важность поддержки семьи военных. «Они и есть наша страна, они ее создают, укрепляют», — прокомментировал президент после выступления бойца.

Путин принял участие в открытии молодежных центров в российских регионах. Президент поздравил молодежь с праздником.

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Военнослужащий из Геническа исполнил для главы государства Владимира Путина авторскую песню, посвященную своим сослуживцам, что растрогало Путина. Спел для президента он во время того открытия молодежных центров в российских регионах. «Песня „Высота“. Эта песня посвящается нашим парням, посвящается нашей позиции <...> И эта песня является сейчас одной из самых популярных на фронте», — заявил военнослужащий. Позже он спел президенту авторскую песню. Участник СВО обратился к Путину сообщив, что написал песню, которая фронте сейчас очень популярна. Путин выразил благодарность военнослужащим за мужество и верность долгу, а также отметил важность поддержки семьи военных. «Они и есть наша страна, они ее создают, укрепляют», — прокомментировал президент после выступления бойца. Путин принял участие в открытии молодежных центров в российских регионах. Президент поздравил молодежь с праздником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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