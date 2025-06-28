«Все они наши парни»: Путин растрогался авторской песней бойца из Геническа о сослуживцах

Военнослужащий из Геническа исполнил для главы государства Владимира Путина авторскую песню, посвященную своим сослуживцам, что растрогало Путина. Спел для президента он во время того открытия молодежных центров в российских регионах.
«Песня „Высота“. Эта песня посвящается нашим парням, посвящается нашей позиции <...> И эта песня является сейчас одной из самых популярных на фронте», — заявил военнослужащий. Позже он спел президенту авторскую песню.
Участник СВО обратился к Путину сообщив, что написал песню, которая фронте сейчас очень популярна. Путин выразил благодарность военнослужащим за мужество и верность долгу, а также отметил важность поддержки семьи военных. «Они и есть наша страна, они ее создают, укрепляют», — прокомментировал президент после выступления бойца.
Путин принял участие в открытии молодежных центров в российских регионах. Президент поздравил молодежь с праздником.
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