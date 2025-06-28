Путин раскрыл основную движущую силу России

Молодежь — главная движущая сила развития добровольческих инициатив в стране и государство продолжит системную поддержку волонтерства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии молодежных комплексов в регионах РФ.
«Мы уделяем и будем уделять особое внимание этому направлению работы. Именно от этого зависит, какой будет страна в середине и во второй половине XXI века», — отметил Путин, говоря о поддержке молодых граждан. Он подчеркнул, что молодежь является основой для формирования будущего России, а развитие добровольчества помогает раскрыть потенциал нового поколения. Его слова передает пресс-служба Кремля.
В ходе выступления президент отдельно поздравил молодежь с праздником и поблагодарил молодых людей, которые исполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Путин отметил, что они на деле показывают, насколько сильна любовь к Родине среди молодых россиян. По его словам, чрезвычайно важно вовлекать героев СВО в работу с молодежью, чтобы подрастающее поколение имело достойные примеры для подражания.
Президент также обратил внимание на то, что День молодежи отмечается по всей стране и стал символом энергии, созидания и стремления к новым возможностям. По его мнению, такие инициативы укрепляют единство общества и способствуют развитию новых проектов в интересах государства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.