Путин раскрыл основную движущую силу России

Путин: молодежь — главная движущая сила добровольчества в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин поздравил россиян с Днем молодежи
Путин поздравил россиян с Днем молодежи Фото:

Молодежь — главная движущая сила развития добровольческих инициатив в стране и государство продолжит системную поддержку волонтерства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии молодежных комплексов в регионах РФ.

«Мы уделяем и будем уделять особое внимание этому направлению работы. Именно от этого зависит, какой будет страна в середине и во второй половине XXI века», — отметил Путин, говоря о поддержке молодых граждан. Он подчеркнул, что молодежь является основой для формирования будущего России, а развитие добровольчества помогает раскрыть потенциал нового поколения. Его слова передает пресс-служба Кремля.

В ходе выступления президент отдельно поздравил молодежь с праздником и поблагодарил молодых людей, которые исполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Путин отметил, что они на деле показывают, насколько сильна любовь к Родине среди молодых россиян. По его словам, чрезвычайно важно вовлекать героев СВО в работу с молодежью, чтобы подрастающее поколение имело достойные примеры для подражания.

Президент также обратил внимание на то, что День молодежи отмечается по всей стране и стал символом энергии, созидания и стремления к новым возможностям. По его мнению, такие инициативы укрепляют единство общества и способствуют развитию новых проектов в интересах государства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Молодежь — главная движущая сила развития добровольческих инициатив в стране и государство продолжит системную поддержку волонтерства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии молодежных комплексов в регионах РФ. «Мы уделяем и будем уделять особое внимание этому направлению работы. Именно от этого зависит, какой будет страна в середине и во второй половине XXI века», — отметил Путин, говоря о поддержке молодых граждан. Он подчеркнул, что молодежь является основой для формирования будущего России, а развитие добровольчества помогает раскрыть потенциал нового поколения. Его слова передает пресс-служба Кремля. В ходе выступления президент отдельно поздравил молодежь с праздником и поблагодарил молодых людей, которые исполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Путин отметил, что они на деле показывают, насколько сильна любовь к Родине среди молодых россиян. По его словам, чрезвычайно важно вовлекать героев СВО в работу с молодежью, чтобы подрастающее поколение имело достойные примеры для подражания. Президент также обратил внимание на то, что День молодежи отмечается по всей стране и стал символом энергии, созидания и стремления к новым возможностям. По его мнению, такие инициативы укрепляют единство общества и способствуют развитию новых проектов в интересах государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...