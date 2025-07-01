Польша закрывает границу с Литвой и Германией

Правительство Польши рассматривает возможность восстановления пограничного контроля с Германией и Литвой в связи с растущей обеспокоенностью по поводу нелегальной миграции. Об этом рассказал премьер-министр республики Дональд Туск.
«Мы проинформировали немецкую сторону, что если сомнительные случаи [нелегальной миграции] продолжатся, мы, возможно, будем вынуждены восстановить [пограничный] контроль на польско-германской границе», — сказал Туск в беседе с журналистами. Его слова передает портал Anadolu Ajansi.
Туск подчеркнул, что безопасность границ является одним из главных приоритетов нынешнего правительства. Он добавил, что любое решение будет реализовано таким образом, чтобы причинить минимум неудобств польским гражданам. Премьер подчеркнул, что также будут приняты меры по предотвращению нелегального пересечения границы в Польшу из Литвы.
В конце мая Туск уже заявлял о готовности закрыть границу с Германией, если оттуда продолжат переправлять нелегальных мигрантов. По его словам, изначальной целью приезда иностранных граждан была именно ФРГ, но по непонятным причинам немецкие власти стали отправлять их именно в Польшу, сообщает RT.
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