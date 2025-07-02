Свердловские энергетики перешли на усиленный режим работы накануне «Иннопрома»

Свердловские энергетики перешли на усиленный режим работы накануне проведения международной выставки «Иннопром», которая пройдет с 7 по 10 июля в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО». Все павильоны выставочного центра запитаны через распределительный пункт компании «Облкоммунэнерго», которая снабжает электричеством все мероприятия выставки, отметили в пресс-службе компании.
«В дни проведения выставки специалисты предприятия работают в усиленном режиме: проводят осмотры и проверки оборудования, испытания трансформаторов, контролируют кабельные линии 10 кВ. Оперативно-ремонтная бригада дежурит круглосуточно, обеспечивая стабильную подачу электроэнергии в условиях повышенной нагрузки», — рассказали в пресс-службе энергокомпании.
В этом году «Иннопром» отмечает 15-летний юбилей и традиционно собирает представителей крупных промышленных предприятий, органов власти и научного сообщества из России и зарубежья. Среди почетных гостей заявлены председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, первый заместитель председателя Правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также делегации из Туркменистана, Эфиопии, Зимбабве и Индии. По традиции разные российские компании представят свои достижения из разных сфер жизни.
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