Необходимость встречи Путина с Трампом и признание талибов: о чем Песков говорил с журналистами 4 июля

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков провел конференц-колл, в ходе которого рассказал о текущем графике Владимира Путина, включая оперативное совещание Совбеза, участие в саммите БРИКС и подготовку к празднованию Дня ВМФ. Он также прокомментировал недавний телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом, реакцию американской стороны, признание Талибана и вопросы о Послании Федеральному Собранию. Подробнее — в материале URA.RU.
График президента
Дмитрий Песков сообщил, что 4 июля Владимир Путин проводит рабочий день в своей резиденции в Ново-Огарево, где в середине дня состоится оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Тему совещания президент озвучит самостоятельно.
«Это обычные встречи, которые проходят регулярно. Мы кратко осветим их итоги», — отметил Песков.
Также представитель Кремля анонсировал плотный график президента на ближайшие дни. В воскресенье, 6 июля, Владимир Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС в режиме видеоконференции (ВКС). «Саммит продлится 6 и 7 июля, и в воскресенье у президента запланировано еще одно мероприятие, о котором мы дополнительно проинформируем», — уточнил пресс-секретарь.
Переговоры с Трампом: реакция на разочарование
Комментируя недавний телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся 3 июля 2025 года, Песков отметил, что помощник президента Юрий Ушаков уже предоставил подробный брифинг. Он также добавил, что Путин проинформировал Трампа о намерении России согласовать даты третьего раунда прямых переговоров с Украиной, что остается приоритетом для Москвы.
«Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в достижении наших целей в ходе СВО и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами», — ответил Песков на вопрос журналистов.
Признание Талибана: планы на контакты
Отвечая на вопрос о признании Талибана и возможных контактах, Песков подчеркнул, что конкретных планов пока нет. «В рамках двусторонних отношений на различных уровнях контакты будут налаживаться», — отметил он, указав на постепенный подход к выстраиванию диалога с новыми властями Афганистана.
День ВМФ: парад под вопросом
На вопрос о возможной отмене парада Военно-морского флота (ВМФ) Песков ответил, что жители России будут своевременно проинформированы о предстоящих мероприятиях. «Мы своевременно проинформируем вас о том, какие мероприятия будут в рамках празднования Дня ВМФ», — сказал он.
Подготовка встречи Путина и Трампа
Журналисты поинтересовались, кто занимается подготовкой возможной личной встречи Путина и Трампа, а также может ли она состояться летом. Песков напомнил, что президент неоднократно подчеркивал необходимость такой встречи.
«Суть сводится к следующему: такая встреча необходима, есть понимание, есть готовность. Но такая встреча должна быть хорошо подготовлена», — заявил пресс-секретарь президента РФ.
Послание Федеральному Собранию
На вопрос о том, когда в 2025 году Владимир Путин огласит Послание Федеральному Собранию, Песков ответил, что конкретные сроки пока не определены. «Президент определяет даты оглашения Послания в соответствии с целесообразностью. В этом году он считает целесообразным сделать это позднее. Как только сроки будут определены, мы вас проинформируем», — пояснил он корреспонденту URA.RU. Песков не подтвердил, связано ли перенесение даты с ожиданиями в зоне СВО или переговорами с США и Украиной, но отметил, что решение остается за президентом.
*Движение «Талибан» остается под санкциями ООН и признано террористической организацией
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