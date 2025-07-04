Поправкам к Конституции России — 5 лет: что изменилось в жизни россиян за это время

Пять лет назад, 4 июля 2020 года, в России вступили в силу поправки к Конституции. Это привело ко множеству серьезных изменений в социальной, экологической и других ключевых сферах. Так, после внесения поправок минимальный размер оплаты труда начали рассчитывать исходя из прожиточного минимума, а пенсии — ежегодно индексировать. В результате за пять лет МРОТ вырос почти в два раза. Что еще изменилось в жизни россиян после принятия поправок к Конституции — в материале URA.RU.
Как принимались поправки в Конституцию
Поправки к Конституции Российской Федерации были приняты после общественного обсуждения, инициированного президентом Владимиром Путиным. В начале 2020 года им была создана рабочая группа, в состав которой вошли государственные деятели, представители общественных организаций, а также известные деятели культуры, науки и спорта.
Группа провела десятки тематических заседаний и рабочих встреч, на которых обсуждались как ключевые предложения, сформулированные экспертами, так и инициативы граждан. Для сбора предложений была запущена специальная онлайн-платформа, через которую россияне могли направлять свои идеи. Всего было собрано более 900 тысяч обращений, больше половины из которых были учтены при формировании финального текста поправок.
Завершающим этапом стало общероссийское голосование, которое прошло с 25 июня по 1 июля 2020 года. Поправки поддержали 77,92% участников при явке почти 68%.
Изменение зарплат и пенсий
Поправки сделали выполнение социальных обязательств государства прямым конституционным требованием. Привязка МРОТ к прожиточному минимуму и ежегодная индексация пенсий стали нормами. Это привело к тому, что за пять лет МРОТ вырос с 12 130 до 22 440 рублей, увеличиваясь в среднем на 13% ежегодно — выше уровня инфляции.
Пенсионная система также претерпела значительные изменения. С 2020 года индексация проводится регулярно: страховые пенсии увеличивались на 6-8% ежегодно, а в 2025 году пенсионеры получили дополнительную выплату в 10 000 рублей. Социальные выплаты индексируются на уровень выше инфляции — в феврале 2025 года их повысили на 9,5%.
Защита семейных ценностей
Конституционные поправки также закрепили особый статус семьи как основы общества. Юридически это выразилось в признании детей приоритетом государственной политики и защите традиционных семейных ценностей. На практике такие изменения повлекли за собой целый ряд социальных инициатив:
- появилась субсидия на погашение ипотеки;
- были повышены налоговые вычеты по НДФЛ;
- порог дохода для вычетов увеличен до 450 тысяч рублей в год (ранее был 350 тысяч);
- появился бесплатный или льготный проезд на городском транспорте;
- появились льготы на пригородные поездки;
- отменен транспортный налог на один автомобиль.
Так, детям из многодетных семей начали бесплатно выдавать лекарства по рецепту врача до достижения ими шести лет. Родители получили право на первоочередное зачисление ребенка в детский сад, а также компенсацию расходов на покупку школьной формы. Расширились и возможности для культурного развития: посещение музеев, театров, выставок и парков стало бесплатным или льготным.
Кроме того, была введена программа «Семейная ипотека» со ставкой 6% годовых, рассчитанная до 2030 года. Этой мерой уже воспользовались свыше 937 тысяч семей. Для улучшения инфраструктуры детства в стране активно строятся новые детские сады — всего на 254,9 тысячи мест, а также современные перинатальные центры — 175 по всей России. В рамках нацпроекта «Демография» было создано 1 679 новых дошкольных учреждений, что заметно повысило доступность образования для детей младшего возраста.
Также, 2024 год был объявлен Годом семьи. В России прошло более 500 фестивалей семейных ценностей и конкурс «Это у нас семейное» с участием 587 тысяч человек. В рамках защиты традиционных ценностей были также приняты новые законы. В частности, установлен запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.
Как итог — за прошедшие пять лет наблюдается рост числа многодетных семей. Их количество увеличилось на 24% и составило 2,68 миллиона.
Доступная медицина как конституционная гарантия
Изменения в Конституции установили право граждан на доступную и качественную медицинскую помощь независимо от места проживания. В 2025 году на реализацию программы бесплатного медицинского обслуживания населения предусмотрено финансирование в размере 4,7 триллиона рублей. По сравнению с 2024 годом объем выделяемых средств увеличился на 13,7%.
За последние годы в регионах России построено более 6,5 тысяч новых фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник. Особое внимание уделяется борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями: создано 653 специализированных центра, оснащенных современным оборудованием.
Развитие телемедицины сделало высококвалифицированную помощь доступной даже в отдаленных районах. Результатом перечисленных мер мер стал рост продолжительности жизни, которая, по данным Росстата, за последние пять лет увеличилась на 2,66 года и достигла 73 лет.
Экология под государственной защитой
Согласно поправкам, экология стала национальным приоритетом России. В частности, нацпроект «Экология», проведенный с 2018 по 2024 год, согласно официальным данным, показал следующие результаты:
- Ликвидирована 191 несанкционированная свалка;
- На 20% снижены выбросы загрязняющих веществ;
- В России стало на 8 городов меньше с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха;
- На 4,5% больше россиян стали обеспечены качественной питьевой водой;
- Создано новых охраняемых территорий на пять млн гектаров;
- Силами волонтеров очищено девять тысяч километров береговых линий.
Кроме того, особое внимание уделяется защите животных: построены сотни приютов, создаются центры компетенций по гуманному обращению с ними. Уже анонсировано, что с 2025 года стартует нацпроект «Экологическое благополучие», который расширит работу по сохранению природы.
Укрепление суверенитета и политической стабильности
После принятия поправок к Конституции был реализован целый ряд политико-правовых мер, направленных на укрепление государственного суверенитета, консолидацию власти и обеспечение внутренней стабильности. В Конституции появились следующие изменения:
- Статья 67 закрепила неделимость территории России и прямо запретила любые действия, направленные на ее отчуждение — таким образом был установлен жесткий правовой барьер для посягательств на территориальную целостность страны;
- Статья 79 зафиксировала приоритет российского законодательства над нормами международного права, если они противоречат Конституции — это дало возможность самостоятельно определять правовые рамки внутри страны;
- Статья 83 расширила полномочия Президента, в том числе в части назначения до 30 сенаторов, включая пожизненных, а также усилила роль Совета Федерации, предоставив ему право утверждать министров силового блока;
- Статья 78 ввела запрет для высших госслужащих на наличие иностранного гражданства или вида на жительство в других странах, что было направлено на повышение лояльности чиновников и снижение внешнего влияния на принятие решений внутри России.
В результате был достигнут ряд значимых эффектов. Приняты законы о противодействии иностранному вмешательству, что ограничило влияние прозападных организаций на внутренние процессы. Реформа Совета Федерации, проведенная в 2024 году, расширила представительство регионов и усилила единую вертикаль публичной власти.
Запрет на двойное гражданство для государственных служащих, по заверению властей, способствовал снижению коррупционных рисков и укреплению доверия граждан к государственному аппарату. А в условиях СВО приоритет национального законодательства позволил оперативно принимать антикризисные решения с целью поддержки экономики в условиях внешнего давления и санкций.
Волонтерство как национальное движение
Конституционные поправки впервые на высшем уровне закрепили поддержку волонтерства и НКО. Статья 114 прямо обязывает правительство создавать условия для развития добровольчества. Государственная поддержка значительно увеличилась:
- Бюджетные ассигнования выросли в восемь раз (с 3,5 до 28 млрд рублей);
- Гранты Президента для НКО достигли 12 млрд рублей в 2025 году;
- Фронтовые волонтеры – более 1,7 млн человек — помогают бойцам гуманитарными грузами, техникой;
- Компании, поддерживающие НКО, получают налоговые льготы.
Если в 2020 году волонтерской деятельностью занимались около 7,5 миллионов человек, то к 2025 году их число превысило 22 миллиона. На 2025 год волонтерством в сфере экологии занимаются до 4,5 млн человек, фронтовые волонтеры — более 1,7 млн человек — помогают бойцам гуманитарными грузами, техникой.
Защита культурного наследия и русского языка
Поправки закрепили особый статус русского языка как языка государствообразующего и защиту культурного наследия всех народов России. Эти изменения создали правовую основу для работы по сохранению национальной идентичности.
За пять лет реализованы масштабные проекты в сфере культуры: отреставрировано более 500 объектов культурного наследия в рамках нацпроекта «Культура», построено и модернизировано около 1,9 тысяч домов культуры, 658 музеев и 1,2 тысячи модельных библиотек. «К 2030 году мы приведем в порядок не менее 1000 объектов культурного наследия», — заявил президент в послании 2024 года.
Особое внимание уделяется развитию русского языка — принят закон, ограничивающий использование иностранных слов в официальной сфере. Также расширились программы поддержки русского языка за рубежом.
Защита исторической памяти и соотечественников
Статья 67.1 провозгласила защиту исторической правды, особо подчеркивая недопустимость умаления значения подвига народа в Великой Отечественной войне. Статья 69 обязала государство поддерживать соотечественников, проживающих за пределами России, в сохранении их культурной идентичности, защите прав и укреплении связей с Родиной.
«Наша задача — передать молодежи правду о нашей истории, чтобы они гордились своей страной», — отметил Путин в Послании Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года. Изменения стали правовой основой для масштабных программ, направленных на укрепление национального самосознания и поддержку русскоязычных сообществ по всему миру и привели к следующим результатам:
- Движение «Волонтеры Победы» объединило 1,2 миллиона человек, отреставрировано 200 мемориалов ВОВ;
- Программа переселения соотечественников привлекла 200 тысяч человек;
- Уроки «Разговоры о важном» охватили 10 миллионов школьников;
- Программа содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, с 2020 года привлекла более 200 тысяч человек;
- К 2025 году гранты на проекты по сохранению русской культуры за рубежом получили более 300 организаций в 40 странах, также в рамках программы «Русский мир» создано 150 новых культурных центров;
Кроме того, Россия усилила поддержку русскоязычных сообществ в Прибалтике, Средней Азии и на Украине. В 2024 году было выделено 1,5 миллиарда рублей на гуманитарные проекты, включая юридическую помощь соотечественникам, пострадавшим от дискриминации.
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