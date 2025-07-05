В Шереметьево сняли временные ограничения

В аэропорту Шереметьево сняты временные ограничения на использование воздушного пространства, введенные ранее из-за внештатной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«Сняты введенные ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево. Рейсы на прилет выполняются в штатном порядке», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Сообщается, что рейсы на вылет выполняют по факту очередности.
Представители аэропорта рекомендуют пассажирам перед выездом уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний или через контактный центр. В настоящее время на территории терминалов не наблюдается скопления пассажиров, отмечают в аэропорту.
Ранее сообщалось, что в аэропорту были задержаны более 20 рейсов. Некоторые вовсе были отменены из-за усиления ветра и угрозы атаки БПЛА. Позже в Росавиации отметили, что отправка рейсов все же производится. Вылеты шли в периоды ослабления ветра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.