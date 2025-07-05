В Шереметьево сняли временные ограничения

В Шереметьево сняли ограничения на использование воздушного пространства
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы на вылет в Шереметьево выполняются по факту очередности
Рейсы на вылет в Шереметьево выполняются по факту очередности Фото:

В аэропорту Шереметьево сняты временные ограничения на использование воздушного пространства, введенные ранее из-за внештатной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Сняты введенные ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево. Рейсы на прилет выполняются в штатном порядке», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Сообщается, что рейсы на вылет выполняют по факту очередности.

Представители аэропорта рекомендуют пассажирам перед выездом уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний или через контактный центр. В настоящее время на территории терминалов не наблюдается скопления пассажиров, отмечают в аэропорту.

Ранее сообщалось, что в аэропорту были задержаны более 20 рейсов. Некоторые вовсе были отменены из-за усиления ветра и угрозы атаки БПЛА. Позже в Росавиации отметили, что отправка рейсов все же производится. Вылеты шли в периоды ослабления ветра.

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В аэропорту Шереметьево сняты временные ограничения на использование воздушного пространства, введенные ранее из-за внештатной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. «Сняты введенные ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево. Рейсы на прилет выполняются в штатном порядке», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Сообщается, что рейсы на вылет выполняют по факту очередности. Представители аэропорта рекомендуют пассажирам перед выездом уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний или через контактный центр. В настоящее время на территории терминалов не наблюдается скопления пассажиров, отмечают в аэропорту. Ранее сообщалось, что в аэропорту были задержаны более 20 рейсов. Некоторые вовсе были отменены из-за усиления ветра и угрозы атаки БПЛА. Позже в Росавиации отметили, что отправка рейсов все же производится. Вылеты шли в периоды ослабления ветра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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