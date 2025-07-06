Кузбасского бойца вернули из плена в праздник матери

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Бойца ВС РФ вернули из плена в день рождения матери
Бойца ВС РФ вернули из плена в день рождения матери Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Гурьевска Кемеровской области (Кузбасс) Денис был освобожден из украинского плена и вернулся домой 4 июля, в день рождения своей матери. Это следует из опубликованного телефонного разговора губернатора Кузбасса Ильи Середюка с родственниками возвращенных военных.

«Я знаю, что именно в день освобождения вашего сына из плена, 4 июля, у вас день рождения», — сказал Илья Середюк в разговоре с матерью Дениса Натальей и поздравил ее с двойным праздником. Разговор опубликован в telegram-канале губернатора. Мать военнослужащего поблагодарила за освобождение сына и назвала это «самым дорогим подарком», который она получила в жизни. 

Помимо Дениса были освобождены еще восемь кузбассовцев, отметил Середюк, но не раскрыл их имен. Губернатор Кузбасса лично связался с семьями всех девяти освобожденных военнослужащих региона. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря усилиям президента РФ Владимира Путина и его помощника Владимира Мединского по договоренностям об обмене. 

Ранее министерство обороны РФ информировало, что обмен военнопленными прошел 4 июля в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня на переговорах России и Украины в Стамбуле. По соглашениям, стороны обязались провести масштабный обмен: больные, тяжелораненые и военные до 25 лет будут возвращены по принципу «всех на всех». В общей сложности планируется обменять не менее 1000 человек. 

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Военнослужащий из Гурьевска Кемеровской области (Кузбасс) Денис был освобожден из украинского плена и вернулся домой 4 июля, в день рождения своей матери. Это следует из опубликованного телефонного разговора губернатора Кузбасса Ильи Середюка с родственниками возвращенных военных. «Я знаю, что именно в день освобождения вашего сына из плена, 4 июля, у вас день рождения», — сказал Илья Середюк в разговоре с матерью Дениса Натальей и поздравил ее с двойным праздником. Разговор опубликован в telegram-канале губернатора. Мать военнослужащего поблагодарила за освобождение сына и назвала это «самым дорогим подарком», который она получила в жизни.  Помимо Дениса были освобождены еще восемь кузбассовцев, отметил Середюк, но не раскрыл их имен. Губернатор Кузбасса лично связался с семьями всех девяти освобожденных военнослужащих региона. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря усилиям президента РФ Владимира Путина и его помощника Владимира Мединского по договоренностям об обмене.  Ранее министерство обороны РФ информировало, что обмен военнопленными прошел 4 июля в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня на переговорах России и Украины в Стамбуле. По соглашениям, стороны обязались провести масштабный обмен: больные, тяжелораненые и военные до 25 лет будут возвращены по принципу «всех на всех». В общей сложности планируется обменять не менее 1000 человек. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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