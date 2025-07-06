Кузбасского бойца вернули из плена в праздник матери

Военнослужащий из Гурьевска Кемеровской области (Кузбасс) Денис был освобожден из украинского плена и вернулся домой 4 июля, в день рождения своей матери. Это следует из опубликованного телефонного разговора губернатора Кузбасса Ильи Середюка с родственниками возвращенных военных.
«Я знаю, что именно в день освобождения вашего сына из плена, 4 июля, у вас день рождения», — сказал Илья Середюк в разговоре с матерью Дениса Натальей и поздравил ее с двойным праздником. Разговор опубликован в telegram-канале губернатора. Мать военнослужащего поблагодарила за освобождение сына и назвала это «самым дорогим подарком», который она получила в жизни.
Помимо Дениса были освобождены еще восемь кузбассовцев, отметил Середюк, но не раскрыл их имен. Губернатор Кузбасса лично связался с семьями всех девяти освобожденных военнослужащих региона. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря усилиям президента РФ Владимира Путина и его помощника Владимира Мединского по договоренностям об обмене.
Ранее министерство обороны РФ информировало, что обмен военнопленными прошел 4 июля в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня на переговорах России и Украины в Стамбуле. По соглашениям, стороны обязались провести масштабный обмен: больные, тяжелораненые и военные до 25 лет будут возвращены по принципу «всех на всех». В общей сложности планируется обменять не менее 1000 человек.
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