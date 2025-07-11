Суд не стал запрашивать данные о челябинском экс-губернаторе Дубровском в ОАЭ

Суд отказался запрашивать данные о бизнесе экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в ОАЭ и Швейцарии. На оба заявления финансового управляющего получен отказ. Соответствующая информация появилась в базе судебных дел.
«Финансовый управляющий 23.02.2025 обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит истребовать документы и сведения от компетентных органов Швейцарской Конфедерации, в отношении от Дубровского Бориса Александровича. Финансовый управляющий 23.02.2025 обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит истребовать документы и сведения от компетентных органов Объединённых Арабских Эмиратов, в отношении от Дубровского Бориса Александровича. Вступившим в законную силу определением от 12.05.2025 производство по делу о несостоятельности (банкротстве) прекращено», — говорится в двух определениях арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).
Соответственно, суд не нашел оснований для направления запросов в ОАЭ и Швейцарию. Производство по заявлениям финансового управляющего об истребовании документов и сведений прекращено.
Дубровский ушел в отставку 19 марта 2019 года. После отставки он покинул Россию и возвращался на Родину в октябре того же года, чтобы сдать в полицию оружие, на который истекал срок лицензии. В интервью РБК он заявил, что действительно бывает в Швейцарии, где живет его дочь, но эмигрировать не собирается. Согласно базе судов, Дубровский остается гражданином России и зарегистрирован в Магнитогорске.
В ОАЭ зарегистрирована компании «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» (ОАЭ), ранее аффилированная с семьей челябинского экс-губернатора. В июне 2024 года этот актив выкупил бизнесмен из Тольятти (Самарская область) Михаил Болотный. Там же в Эмиратах находится семейная вилла Дубровских.
Экс-губернатор признан банкротом из-за долгов в 37,3 млн рублей перед семейной фирмой «Монтажник». Сама компания также была обанкрочена. Адвокат Дубровского Кирилл Мухин добился того, чтобы этот долг снизили до 9,755 млн рублей. Сам Дубровский подал ходатайство в суд, требуя пересмотреть свое банкротство, с учетом новой суммы долга, а затем формально ничем не связанный с семьей экс-чиновника бизнесмен Денис Кашигин погасил оставшуюся задолженность. После чего процедура банкротства Дубровского-старшего была прекращена. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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