ВС РФ приготовили ловушку для ВСУ в Днепропетровской области

Кимаковский: в Днепропетровской области разрушили мост, по которому уходили ВСУ
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Мост был разрушен ударом ФАБ
Мост был разрушен ударом ФАБ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Днепропетровской области ударом ФАБ был разрушен мост, использовавшийся ВСУ для отступления с южнодонецкого направления. Об этом сообщил советник главы ДНР Кимаковский.

«Уничтожен мост, по которому ВСУ отступали вглубь региона с южнодонецкого направления», — рассказал ТАСС Кимаковский. Он отметил, что мост разбили ударом авиабомбы ФАБ.

Ранее Минобороны РФ сообщало о нанесении авиационных ударов по укрепленным пунктам временной дислокации ВСУ в Днепропетровской области с применением авиабомб ФАБ-1500. По данным ведомства, удары сопровождались значительными разрушениями, а видеозаписи подтверждали уничтожение объектов противника.

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В Днепропетровской области ударом ФАБ был разрушен мост, использовавшийся ВСУ для отступления с южнодонецкого направления. Об этом сообщил советник главы ДНР Кимаковский. «Уничтожен мост, по которому ВСУ отступали вглубь региона с южнодонецкого направления», — рассказал ТАСС Кимаковский. Он отметил, что мост разбили ударом авиабомбы ФАБ. Ранее Минобороны РФ сообщало о нанесении авиационных ударов по укрепленным пунктам временной дислокации ВСУ в Днепропетровской области с применением авиабомб ФАБ-1500. По данным ведомства, удары сопровождались значительными разрушениями, а видеозаписи подтверждали уничтожение объектов противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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