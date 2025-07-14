ВС РФ приготовили ловушку для ВСУ в Днепропетровской области

В Днепропетровской области ударом ФАБ был разрушен мост, использовавшийся ВСУ для отступления с южнодонецкого направления. Об этом сообщил советник главы ДНР Кимаковский.
«Уничтожен мост, по которому ВСУ отступали вглубь региона с южнодонецкого направления», — рассказал ТАСС Кимаковский. Он отметил, что мост разбили ударом авиабомбы ФАБ.
Ранее Минобороны РФ сообщало о нанесении авиационных ударов по укрепленным пунктам временной дислокации ВСУ в Днепропетровской области с применением авиабомб ФАБ-1500. По данным ведомства, удары сопровождались значительными разрушениями, а видеозаписи подтверждали уничтожение объектов противника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.