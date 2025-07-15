Сын теневого мэра Перми стал кандидатом наук

Сын пермского депутата Плотникова защитил кандидатскую диссертацию
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Университет поздравил Плотникова с защитой диссертации
Университет поздравил Плотникова с защитой диссертации Фото:

Сын депутата пермской городской думы Владимира Плотникова Рустам защитил кандидатскую диссертацию. Информацию об этом опубликовал Пермский Политех в своей группе в соцсети «ВКонтакте.

«Поздравляем ассистента кафедры „Экономика и финансы“ Рустама Плотникова с успешной защитой диссертации. Тема: „Разработка системы оценки инвестиционной привлекательности отрасли в региональном аспекте“», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в качестве примера для своей работы Плотников взял обрабатывающую промышленность. Его научным руководителем была заведующая кафедрой экономики и финансов, доктор экономических наук Ирина Елохова.

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Сын депутата пермской городской думы Владимира Плотникова Рустам защитил кандидатскую диссертацию. Информацию об этом опубликовал Пермский Политех в своей группе в соцсети «ВКонтакте. «Поздравляем ассистента кафедры „Экономика и финансы“ Рустама Плотникова с успешной защитой диссертации. Тема: „Разработка системы оценки инвестиционной привлекательности отрасли в региональном аспекте“», — сказано в сообщении. Уточняется, что в качестве примера для своей работы Плотников взял обрабатывающую промышленность. Его научным руководителем была заведующая кафедрой экономики и финансов, доктор экономических наук Ирина Елохова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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