Сын теневого мэра Перми стал кандидатом наук

Сын депутата пермской городской думы Владимира Плотникова Рустам защитил кандидатскую диссертацию. Информацию об этом опубликовал Пермский Политех в своей группе в соцсети «ВКонтакте.
«Поздравляем ассистента кафедры „Экономика и финансы“ Рустама Плотникова с успешной защитой диссертации. Тема: „Разработка системы оценки инвестиционной привлекательности отрасли в региональном аспекте“», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в качестве примера для своей работы Плотников взял обрабатывающую промышленность. Его научным руководителем была заведующая кафедрой экономики и финансов, доктор экономических наук Ирина Елохова.
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