«Состояние критическое»: появились подробности нападения мигранта на свердловчанку

В Каменске-Уральском мигрант напал на женщину, которая шла на работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики ищут вооруженного мигранта
Силовики ищут вооруженного мигранта Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) мигрант с ножом напал на 40-летнюю женщину, которая шла на работу. Подробности криминальной истории URA.RU рассказала знакомая пострадавшей.

«Ирина утром шла в „Светофор“ на работу, а на нее напал неизвестный. Повезло, что ее быстро нашел прохожий, который вызвал медиков. Ирину прооперировали, но она остается в критическом состоянии», — сообщила собеседница агентства. По ее словам, у Ирины есть сын, которого она недавно проводила в армию.

После ЧП местную полицию подняли по тревоге. Силовики ищут мужчину, который набросился на Ирину. По предварительным данным, это был мужчина неславянской внешности.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) мигрант с ножом напал на 40-летнюю женщину, которая шла на работу. Подробности криминальной истории URA.RU рассказала знакомая пострадавшей. «Ирина утром шла в „Светофор“ на работу, а на нее напал неизвестный. Повезло, что ее быстро нашел прохожий, который вызвал медиков. Ирину прооперировали, но она остается в критическом состоянии», — сообщила собеседница агентства. По ее словам, у Ирины есть сын, которого она недавно проводила в армию. После ЧП местную полицию подняли по тревоге. Силовики ищут мужчину, который набросился на Ирину. По предварительным данным, это был мужчина неславянской внешности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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